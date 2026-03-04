Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kandıra genelinde yürüttüğü çalışmalarla altyapıyı daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturdu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kandıra'da 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiği 377 milyon TL'yi aşan yatırımla toplam 67 bin 786 metre altyapı hattı imalatı yaparak ilçenin içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve tarımsal sulama altyapısını güçlendirdi; kırsal mahalleler dâhil olmak üzere yaşam konforunu artıran kalıcı ve çevreci hizmetleri hayata geçirdi.

İlçede 2025 yılı boyunca toplam 40.678 metre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirilerek özellikle gelişen yerleşim alanlarında su temini güvence altına alındı.

Aynı süreçte 13.736 metre kanalizasyon hattı inşa edilerek atık su yönetim kapasitesi artırıldı; 381 metre yağmur suyu hattı çalışmasıyla da ani yağışlarda oluşabilecek su baskınlarının önüne geçilmesi hedeflendi.



TARIMSAL ÜRETİME STRATEJİK DESTEK

Kandıra'nın tarımsal kimliği göz önünde bulundurularak yürütülen çalışmalar çerçevesinde 12.991 metre sulama suyu hattı imalatı gerçekleştirildi. Bu yatırım sayesinde üreticilerin suya erişimi kolaylaştırılırken, özellikle yaz aylarında yaşanabilecek su yetersizliğinin önüne geçilmesi hedeflendi. Sulama altyapısının güçlendirilmesi yalnızca teknik bir çalışma değil; kırsal kalkınmayı destekleyen ve yerel ekonomiye doğrudan katkı sunan stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.



ÇEVRESEL GÜVENLİK VE SAĞLIKLI KENTLEŞME

Atık su yönetimini güçlendirmek amacıyla Beşkeş Mahallesi'nde 250 kişilik kapasiteli foseptik sistemi inşa edilirken, Safalı ve Seyrek mahallelerinde de yeni foseptik imalatları tamamlandı. Hayata geçirilen bu yatırımlarla atık suların kontrollü ve güvenli şekilde bertaraf edilmesi sağlanarak yer altı su kaynakları koruma altına alındı; kırsal mahallelerde çevresel riskler azaltılarak sızdırmaz ve modern altyapı güvenliği güçlendirildi.



SU DEPOLAMA KAPASİTESİ ARTIRILDI

Vatandaşlara içme suyunun kesintisiz şekilde temin edilmesi amacıyla ilçeye 5 adet 50 metreküp ve 1 adet 100 metreküp kapasiteli içme suyu deposu kazandırıldı. Artırılan depolama kapasitesi sayesinde özellikle nüfus yoğunluğunun arttığı dönemlerde sistemin daha güçlü, kesintisiz ve güvenli şekilde çalışması sağlanacak.



67 BİN 786 METRE ALTYAPI

Toplam 377.425.735,58 TL'lik yatırım ile inşa edilen 67 bin 786 metre altyapı hattı, şehir merkeziyle birlikte kırsal mahallelerde de altyapıyı güçlendirdi. Yapılan çalışmalarla çevresel riskler azaltılırken vatandaşların yaşam konforu yükseltildi.



GELECEĞE GÜVENLE BAKAN KANDIRA

İSU Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı boyunca Kandıra'da hayata geçirdiği yatırımlar, ilçenin yalnızca bugünkü ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp geleceğe dönük gelişimini de güçlü şekilde teminat altına aldı. Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla sürdürülen çalışmalar sayesinde Kandıra'da daha sağlıklı, çevreci ve üretimi destekleyen modern bir altyapı sistemi oluşturulurken, yaşam kalitesi somut biçimde yükseltildi.



İSU Genel Müdürlüğü, aynı azim ve kararlılıkla 2026 yılı yatırım programı doğrultusunda da Kandıra'da altyapıyı güçlendirmeye ve vatandaşlara kesintisiz, güvenli ve kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor.

