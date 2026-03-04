MWC Barcelona 2026'da Huawei Carrier Business Başkanı Eric Yang, yapay zekanın iletişim endüstrisi için fırsatlar oluşturduğunu vurguladı. Operatörlerin akıllı yetenekleri iş süreçlerine entegre etmesiyle değer artışı sağlanabileceği belirtildi. Huawei, yapay zeka merkezli ağ çözümleriyle operatörlerin güçlerini ortaya çıkarmayı hedefliyor.

PRNewswire / BARSELONA, İspanya (İGFA) - Huawei Carrier Business Başkanı Eric Yang, MWC Barcelona 2026'da bir açılış konuşması yaptı. Yang, şu noktaya dikkat çekti, 'Agentik çağı, iletişim endüstrisi için benzeri görülmemiş fırsatlar yaratıyor ve operatörler bu fırsatları değerlendirmek için benzersiz bir konuma sahip. Akıllı yetenekleri temel işlerine, tüketici ve ev odaklı senaryolara ve iç operasyonlarına derinlemesine entegre edebilirler. Bu da onların deterministik yolları keşfetmelerine ve değer atılımı gerçekleştirmelerine olanak tanıyacaktır.'

YENİ AI FIRSATLARINI ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN EV VE TÜKETİCİ HİZMETLERİNİ YENİDEN TASARLAMA

Ev hizmetleri, taşıyıcıların geleneksel olarak güçlü olduğu temel bir iş senaryosudur. Yapay zekayı ev ağı yönetimi, deterministik deneyim güvencesi ve akıllı video izleme gibi hizmetlere entegre ederek ve yüksek kaliteli ağlar ile Wi-Fi 7 cihazlarını sinerji haline getirerek, operatörleri, ev hizmetlerinde pasif kullanımdan (kullanıcıların ağa uyum sağlaması) proaktif hizmetlere (ağın kullanıcı gereksinimlerine uyum sağlaması) doğru bir paradigma değişimi sağlayabilir.

Kullanıcılar, otomatik ağ hatası tespiti ve sorun gidermeyi gerçekleştirmek, İnternet erişim süresini kontrol etmek ve oyun ve video gibi temel hizmetlerde garantili deneyimin keyfini çıkarmak için tek sesli komutları kullanabilir.

Operatörler, bu hizmet yeniliklerini bant genişliği yükseltmeleri ve ev ağı hizmetleriyle birleştirerek, hizmet kalitesini iyileştirebilir ve gelirlerini artırabilirler.

Ses hizmetleri, geleneksel olarak operatörler tarafından sunulan başlıca tüketici hizmetlerinden biridir. AI destekli çağrı temsilcileri, birden fazla senaryoda hizmet deneyimini iyileştirebilir. Arka plan gürültüsünü ortadan kaldırabilir ve gürültülü ortamlarda bile kullanıcılar için yüksek kaliteli arama deneyimi sağlayabilir. Ayrıca, bu ajanlar AI destekli simultane tercüme, stenografi ve sağlık yardımı hizmetlerini de telefon görüşmeleri aracılığıyla sunabilirler. Arama acenteleri, operatörlerin ses hizmetlerinden elde ettikleri geliri artırmak için yeni yollar keşfetmelerine yardımcı olur. Mobil İnternet erişimi senaryolarında, AI aracıları, akıllı ağ QoE bozulma izleme ve gerçek zamanlı deneyim güvencesi gibi hizmetler sağlayabilir. Ayrıca, kişisel seyahat rezervasyonu, seyahat planlaması ve gerçek zamanlı çeviri gibi birden fazla amaç için akıllı asistanları etkinleştirmek üzere uygulamalar arası planlama ve yürütme gerçekleştirebilirler.

KULLANICI BAĞLILIĞINI ARTIRMAK İÇİN TÜM CİHAZLARDA VE SENARYOLARDA TUTARLI BİR DENEYİM SAĞLAMAK

AI ajanları, kullanıcılar için evlerinde, ofislerinde veya seyahatte, her boyuttaki ekranda, nerede olurlarsa olsunlar tutarlı ve kişiselleştirilmiş AI hizmetleri sunabilir. Örneğin, evdeki kullanıcılar operatörün bulut sürücüsüne yüksek hızlı erişim sağlayabilir ve sesli etkileşim ve akıllı arama için aracıyı kullanabilir. Hareket halindeki kullanıcılar da operatörün özel ağ kanalı üzerinden evlerindeki depolama alanlarına yüksek hızda erişebilirler. Ayrıca, çok modlu niyet anlayışı, uzun ve kısa vadeli bellek ve eşzamanlı çoklu görev planlama yeteneklerine sahip bir ajan hizmet platformu kullanarak, operatörler senaryolar ve cihazlar arasındaki sınırları ortadan kaldırabilir ve kullanıcılara senaryolar ve cihazlar arasında tutarlı, akıllı bir hizmet deneyimi sunabilir.

ÖNCELİKLE YAPAY ZEKA KULLANARAK İÇ OPERASYONLARIN KALİTESİNİ VE VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK, ARDINDAN SEKTÖRLERİ DESTEKLEMEK

B2B akıllı dönüşümde yeni fırsatları keşfeden operatörler için, hizmet senaryoları gelir elde etmenin anahtarıdır ve yetenekler hizmet sağlamanın temelidir. Pazarlama ve satış, müşteri hizmetleri, ofis ve İşletme ve Bakım, değer akışının gerçekleştiği temel senaryolardır.

Operatörler öncelikle bu senaryolara odaklanarak, yapay zekâ kullanarak operasyonel verimliliklerini artırabilir, kullanıcı deneyimini optimize edebilir ve hizmet kapasitelerini artırabilirler. Bu yetenekler, operatörlerin yapay zekâ çağında başarıya ulaşmaları için daha iyi bir konum elde etmelerinin temelini oluşturacaktır.

Operatörler daha sonra bu yapay zekâ yeteneklerini sektördeki müşterilerinin iş ve operasyonlarına entegre edebilirler. Devlet hizmetleri ve üretim gibi yüksek güvenlik ve güvenilirlik gerektiren temel endüstri senaryoları için, operatörler bulut ve ağlardaki sistematik avantajlarını tam olarak kullanabilir ve ortaklarla birlikte uçtan uca çözümler uygulayabilir. Bu tür eylemler sayesinde, operatörler sektördeki müşterilerinin dijital ve akıllı dönüşümü gerçekleştirmelerine yardımcı olabilirler.

Eric Yang konuşmasını 'Gelecek sadece gideceğimiz bir yer değil, bizim yaratacağımız bir yerdir' sözleriyle sonlandırdı.' Huawei'nin akıllı hizmetleri, ağları ve ağ öğelerini (NE'ler) etkinleştirmek için yapay zekâ merkezli ağ çözümleri oluşturduğunu yineledi, böylece operatörlerin ağlardaki güçlerini ortaya çıkarmalarına ve farklılaştırılmış deneyimler ve akıllı hizmetler sunmalarına yardımcı olduğunu belirtti. Huawei, operatörler ve sektör ortaklarıyla birlikte yenilikler yapmak, birlikte bir ekosistem oluşturmak, yeni bir akıllı dünyaya doğru birlikte ilerlemek ve değer açısından yeni bir sıçrama gerçekleştirmek için çalışmaya devam edecek.

MWC Barcelona 2026, 2 Mart - 5 Mart tarihleri arasında İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek.

Etkinlik süresince Huawei, Fira Gran Via Hall 1'deki 1H50 numaralı standında en yeni ürün ve çözümlerini sergileyecek.

Agentik ağların çağı hızla yaklaşıyor ve 5G-A'nın ticari olarak geniş ölçekte benimsenmesi hız kazanıyor. Huawei, 5G-A'nın tüm potansiyelini ortaya çıkarmak ve 6G'ye geçişin önünü açmak için dünyanın dört bir yanındaki operatörler ve iş ortaklarıyla aktif olarak çalışıyor. Ayrıca akıllı hizmetleri, ağları ve ağ öğelerini (NE'ler) etkinleştirmek için Yapay Zekâ Merkezli Ağ çözümleri oluşturuyor, seviye-4 otonom ağların (AN L4) büyük ölçekli dağıtımını hızlandırıyor ve temel işimizi geliştirmek için yapay zekâyı kullanıyoruz. Diğer sektör oyuncularıyla birlikte, tamamen akıllı bir gelecek için önde gelen değer odaklı ağlar ve yapay zekâ bilgi işlem altyapıları oluşturacağız.

