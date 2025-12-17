Türkiye İttifakı Partisi Bursa İl Başkanlığı, ilçe başkanlıkları atamaları için hazırlıklarını tamamladı. Önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen atamalarla birlikte partide teşkilat hareketliliği artıyor.

Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Türkiye İttifakı Partisi Bursa İl Başkanlığı'nda ilçe başkanlıkları atamaları için hazırlıklar tamamlandı. Parti teşkilatında yaşanan yoğun hareketlilik, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek atamalarla birlikte yeni bir ivme kazanacak.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye İttifakı Partisi Bursa İl Başkanı Fatih Düzenli, partinin 2028 seçimlerine güçlü bir teşkilat yapısı ve kararlı bir vizyonla hazırlandığını ifade etti. Düzenli, teşkilatlanma çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü belirterek, 'Türkiye İttifakı Partisi olarak 2028 seçimlerine büyük bir kararlılıkla hazırlanıyoruz. Cumhuriyetimizin kazanımlarını ve milletimizin değerlerini sahiplenme sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlılığımızdan asla taviz vermeden, toplumumuzun her kesiminin refahını ve huzurunu sağlamak en temel hedefimizdir' dedi.

Parti yetkilileri, Bursa'nın tüm ilçelerinde aktif, kapsayıcı ve katılımcı bir siyasi anlayışla çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.