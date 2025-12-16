MHP Bilecik İl Başkanı İbrahim Bağ, Bozüyük-Söğüt Karayolu Projesi'nin 2026 Yılı Yatırım Programı'na alınması için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik İl Başkanı İbrahim Bağ; MYK Üyesi Muhammet Fatih Yaşar ve Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile birlikte, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bozüyük-Söğüt Karayolu Projesi hakkında görüşme yaptıklarını duyurdu.

Görüşmede, bölge sanayisi ve ekonomisi açısından büyük önem taşıyan Bozüyük-Söğüt Karayolu'nun 2026 Yılı Yatırım Programı'na alınması talebi Genel Başkan Bahçeli'ye iletildi. Bağ, Bozüyük'teki seramik sanayisinin hammadde ihtiyacının yaklaşık yüzde 80'inin Söğüt'ten karşılandığını, yılda yaklaşık 2 milyon ton hammaddenin bu güzergâh üzerinden taşındığını belirtti. Yolun tamamlanmasıyla birlikte mesafenin yaklaşık 17 kilometre kısalacağı, nakliye maliyetlerinde ise yüzde 50'ye varan düşüş sağlanacağı ifade edildi.

Projenin, Bozüyük ve Pazaryeri ilçeleri için de stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çekilirken; yapımı süren Lojistik Köy Projesi ve Gümrük Müdürlüğü'nün faaliyete geçmesiyle birlikte yolun bölgesel ticaretin ana arterlerinden biri hâline geleceği vurgulandı. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna ev sahipliği yapan Söğüt'ün, Ertuğrulgazi Şenlikleri ile önemli bir kültür ve turizm merkezi olduğu hatırlatılarak, karayolunun turizme de ciddi katkı sağlayacağı belirtildi.

Kamulaştırması tamamlanan ve projesi hazır olan Bozüyük-Söğüt Karayolu için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, projenin ilgili Bakanlığa iletileceğini ve sürecin yakından takip edileceğini ifade ettiği aktarıldı.

Açıklamasının sonunda konuşan İl Başkanı İbrahim Bağ, Bilecik genelinde üretimi, ticareti ve tarihî mirası güçlendirecek bu önemli yatırımın hayata geçirilmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.