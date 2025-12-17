Üniversite sınavına hazırlık sürecinde gelecek kaygısıyla mücadele eden öğrencileri desteklemek amacıyla başlatılan "Kaygını Yönet, Potansiyelini Keşfet" projesi, ikinci dönemine üniversiteli gönüllü gençlerin eğitimleriyle devam ediyor. Proje, Menarini Türkiye ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ortaklığında yürütülüyor. Eğitimlerini tamamlayan Toplum Gönüllüsü gençler, okullara giderek sınav stresi ile başa çıkmakta zorlanan lise 10. ve 11. sınıf öğrencileri ile bilgilerini paylaşacak.

Gençler, Gençlerin Kaygısını Yönetmeyi Öğretiyor

Proje kapsamında, lise öğrencilerine sınav ve gelecek kaygısıyla başa çıkma becerilerini kazandırmak, özgüvenlerini artırmak ve psikolojik iyi oluşlarını desteklemek hedefleniyor. Bu doğrultuda, projede yer alacak gönüllü üniversite öğrencileri, 3 gün süren kapsamlı bir eğitimden geçt

.

Eğitimler sırasında Toplum Gönüllüsü gençler; kaygının doğasına, işlevine, bedensel etkilerine, sınav kaygısının neden olduğu düşünce kalıplarına dair farkındalık kazandılar. Bununla birlikte alternatif düşünce üretme, mindfulness pratikleri, iç ve dış kaynakların kullanımı gibi kaygı anında kendilerine ve kaygı yaşayan birine destek olabilecekleri yöntemleri deneyimlediler. Bu konuları liseli gençlere nasıl aktaracaklarını ise çeşitli uygulamalar ve simülasyonlar yaparak hazırlandılar.

Menarini Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Işıl Çelik Uzunçakmak, projenin gençlerin geleceği üzerindeki stratejik önemine dikkat çekerek şunları kaydetti: "Gençlerin gelecek kaygısı günümüzde sadece akademik başarıyı değil, yaşam becerilerini ve psikolojik dayanıklılığı da etkiliyor. Menarini Türkiye olarak gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri, potansiyellerini fark edebilecekleri alanlar yaratmayı sosyal sorumluluk anlayışımızın bir parçası olarak görüyoruz. ‘Kaygını Yönet, Potansiyelini Keşfet’ projesi, gençlerin yalnızca sınav için değil, hayat için güçlenmesine katkı sağlayan önemli bir yatırım.”

"Menarini'de Sorumlu Olmak, İyi Niyetleri Somut Çabalara Dönüştürmek Anlamına Gelir"

Menarini Türkiye Kurumsal İletişim Süreç Yöneticisi Duygu Başak Mumcu, projenin yeni dönemi ile ilgili şunları dile getirdi: "Menarini'de sorumlu olmak, iyi niyetleri somut çabalara dönüştürmek anlamına gelir. 'Daha fazla sağlık, daha fazla mutluluk, daha fazla hayat' misyonumuz doğrultusunda, eğitim gibi öncelikli alanlarda projeler yürütüyoruz. 'Kaygını Yönet, Potansiyelini Keşfet' projesi, gençlerin yanında duran ve gençlerin yine gençler tarafından desteklenmesini sağlayan çok anlamlı bir yapı sunuyor."

Toplum Gönüllüleri Vakfı Kaynak Geliştirme ve Projeler Direktörü Nilay Kalkavan ise projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Toplum Gönüllüleri Vakfı olarak 23 yıldır, gençlerin potansiyeline yapılan her yatırımın yalnızca bireyleri değil, toplumu da dönüştürdüğüne; gençlerin ruhsal iyi oluşunu merkeze alan çalışmaların ise bu dönüşümü kalıcı ve sürdürülebilir kıldığına inanıyoruz. Menarini Türkiye ile kurduğumuz bu iş birliği sayesinde, gençlerin sınav ve gelecek kaygısıyla başa çıkma becerilerini güçlendirirken, onların dayanıklılıklarını ve içsel kaynaklarını da görünür kılıyoruz.”

Projenin ilk yılında, eğitim alan 25 Toplum Gönüllüsü genç, farklı liselerde toplam 813 öğrenciyle birebir uygulamalar gerçekleştirmişti. Bu yıl daha fazla Toplum Gönüllüsü genç ile daha fazla öğrenciye ulaşmak hedefleniyor.

Toplum Gönüllüleri Vakfı Hakkında: Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), gençlerin ve onların değişim hayallerine destek olmak için büyük bir gönüllülük hareketiyle 2002 yılında kuruldu. TOG, “gençlerin öncülüğünde, yetişkinlerin rehberliğinde” toplumsal barış, dayanışma ve değişimi sağlama vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Çevresindeki sorunlara çözüm üretebilen, kendine güvenen girişimci ve duyarlı bir gençliğin oluşumuna katkıda bulunmayı hedefleyen TOG, gençlere sosyal sorumluluk eğitimleri vererek toplumsal sorunlara çözüm üreten projeler gerçekleştirmeleri için alan yaratıyor; burs ve mentorluk programlarıyla onları güçlendiriyor.

Türkiye genelinde faaliyetlerini sürdüren Toplum Gönüllüsü gençler; çocuk haklarından kültür sanata, toplumsal cinsiyet eşitliğinden sağlığa, hayvan haklarından sürdürülebilir yaşama kadar birçok alanda projeler üreterek sosyal fayda yaratan çalışmalar gerçekleştiriyorlar.