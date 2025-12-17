İYİ Parti Kocaeli İl Kongresi'nin ardından Yerel Yönetimler Başkanlığı görevine getirilen Yüksel Ercan'ın birlikte çalışacağı ekip belli oldu. Ercan'ın yardımcıları kamu yönetimi uzmanı Güven Altay ile Mimar Tuğrul Yıldız oldu.

KOCAELİ (İGFA) - 9 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen İYİ Parti Kocaeli İl Kongresi'nin ardından, İl Yönetiminde Yerel Yönetimler Başkanlığı görevine seçilen Yüksel Ercan'ın ekibi netleşti. İYİ Parti Kocaeli Yerel Yönetimler Başkanı Yüksel Ercan'ın yardımcılıklarını kamu yönetimi uzmanı Güven Altay ile Mimar Tuğrul Yıldız üstlenecek.

Görevlendirmelere ilişkin açıklamada bulunan Yüksel Ercan, Kocaeli'nin geniş bir coğrafyaya sahip olduğuna dikkat çekerek, 12 ilçe başkanlığıyla koordineli ve etkin bir çalışma yürütmenin önemine vurgu yaptı. Ercan, '09 Kasım 2025 tarihinde yapılan İl Kongresi'nde Avukat M. Kamil Şirin başkanlığındaki il yönetiminde Yerel Yönetimler Başkanı olarak görev aldım. Kocaeli gibi büyük bir ilde yerel yönetim çalışmalarını daha hızlı ve verimli hale getirmek için güçlü bir koordinasyon yapısına ihtiyaç var. Bu doğrultuda Güven Altay ve Tuğrul Yıldız ile uyumlu ve güçlü bir ekip oluşturduk' dedi.

DENEYİMLİ İSİMLER GÖREVDE

Kamu yönetimi uzmanı Güven Altay'ın, İYİ Parti'nin kuruluşundan bu yana partinin çeşitli kademelerinde görev aldığını belirten Ercan, Altay'ın son olarak İYİ Parti Darıca İlçe Başkanlığı görevini yürüttüğünü ve kongrede İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiğini ifade etti.

Mimar Tuğrul Yıldız'ın da partinin kurucu kadrolarından olduğunu aktaran Ercan, Yıldız'ın İYİ Parti Gebze İlçe Başkanlığı bünyesinde kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirdiğini, 9 Kasım kongresinde ise İl Yönetimine seçildiğini kaydetti.

Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak sahada aktif olacaklarını vurgulayan Yüksel Ercan, 'Yükümüz ağır, sorumluluğumuz büyük. Güven Altay ve Tuğrul Yıldız, bölgeyi çok iyi tanıyan, tecrübeli il yöneticilerimiz. Bu ekiple sahada başarılı olacağımıza inanıyorum. İlçe başkanlıklarımız tarafından görevlendirilen ilçe yerel yönetimler başkanlarıyla güçlü bir koordinasyon kurarak görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Mevla yardımcımız olsun' ifadelerini kullandı.