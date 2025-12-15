MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkçenin millet olma bilincini besleyen, kültürel sürekliliği sağlayan temel bir unsur olduğunu vurguladı.

ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Bahçeli, mesajında Türkçe'yi milletin müşterek hafızası, irfanı ve tarihsel yürüyüşünün taşıyıcısı olarak nitelendirerek, 'Türk dili; millet olma şuurunu besleyen, tarih bilincini diri tutan ve kültürel sürekliliği temin eden temel sütundur' ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Altaylar'dan Balkanlar'a, Hazar havzasından Akdeniz'e uzanan coğrafyada Türkçenin birliği pekiştiren ve kardeşlik hukukunu koruyan bir medeniyet tasavvurunu yansıttığını belirtti.

Türkçe'nin tarihsel derinliğini korumanın, onu yozlaşmadan ve anlam kaybından uzak tutarak gelecek nesillere aktarmanın hem kültürel sürekliliğin hem de milli varlığın teminatı olduğunu ifade ettiği mesajında, Türk diline emek veren ilim insanlarını, münevverleri ve gönül erlerini selamlayan Bahçeli, Türk milletinin dili, kültürü ve ülküsüyle ilelebet var olmasını Yüce Allah'tan niyaz etti.