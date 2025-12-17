Bursa'da MHP Gürsu İlçe Başkanı Tahir Akdağ ve yönetimi, 'Hayırlı Günler Komşum' ve 'Derdin Derdimizdir' sohbetleri kapsamında Gürsulularla bir araya gelerek vatandaşların taleplerini dinledi.

Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda yürütülen 'Hayırlı Günler Komşum' ve 'Derdin Derdimizdir' buluşmaları kapsamında, MHP Gürsu İlçe Başkanı Tahir Akdağ, ilçe yönetimi ve meclis üyeleri Gürsulularla bir araya geldi.

Toplantılarda vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirilirken, yerel ve genel konular ele alındı. Özellikle birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmanın önemi vurgulandı. Gürsuluların taleplerini dinleyen MHP heyeti, her zaman vatandaşın yanında olduklarını dile getirdi.

Başkan Tahir Akdağ, 'Milletimizle iç içe olmaya, dertleri birlikte konuşup çözüm üretmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullanarak, bu tür buluşmaların toplumla güçlü bağlar kurulmasına vesile olduğunu belirtti.