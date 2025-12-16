CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2026 yılı bütçesine ilişkin değerlendirmesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'na ayrılmış sadaka ve nafaka bütçesi olduğunu öne sürerek, 'Üretimi destekleyen değil, yoksulluğu yöneten soygun bütçesidir' dedi.

BURSA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2026 yılı bütçesine ilişkin konuştu,

Tarıma ayrılan kaynağın faiz giderlerinin çok gerisinde kaldığını vurgulayan Milletvekili Sarıbal, 'Bu kürsüde aslında Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kurumların bütçesini değil, 23 yıldır ülkeyi yöneten sultanizmin yarattığı büyük yıkımın faturasını görüşüyoruz. Bu bütçe; 2018'den bu yana kayınpeder-damat düzeniyle derinleşen ekonomik tahribatın, Saray rejiminin, kamu-özel ortaklığı adı altında sermayeye aktarılan kaynakların bütçesidir' dedi.

Üretimi destekleyen değil, yoksulluğu yöneten bir bütçe olduğunu öne süren CHP'li Sarıbal, 'Yoksulluğu, çaresizliği ve yağmayı bilinçli bir politika haline getirdiniz. Bu bütçe, halkı kemiklerine kadar soymanın bütçesidir. Dünya Bankası verileri ortadadır: 2010-2024 döneminde tarımsal hasıla büyümesi; Çin'de ve Hindistan'da yüzde 124, ABD'de yüzde 70, Endonezya'da yüzde 67, Brezilya'da yüzde 34, Pakistan'da yüzde 97 olmuştur. Türkiye ise bu ülkeler arasında en düşük büyüme performansına sahip ülkedir. Ülkeyi rezil ettiniz! Bir çiftçinin milli gelirden aldığı pay Almanya'da 45 bin dolar, Fransa'da 26 bin dolar, İspanya'da 21 bin dolar, İtalya'da 18 bin dolar iken, Türkiye'de yalnızca 5 bin 300 dolar. Bu tablo karşısında ben milletvekili olmaktan da, siyaset yapmaktan da utanıyorum. Siz hiç utanmıyor musunuz? Hangi vicdanla evinize gidiyorsunuz?' diye konuştu.

Milletvekili Sarıbal, orman alanlarının maden, enerji ve turizm yatırımlarına açıldığını, ekokırım politikalarının sürdürüldüğünü dile getirirken, 'Ormanlara ayırdığınız 59 milyar lirayla ormanların hiçbir sorununu çözemezsiniz. O bütçeyle ancak madenciyi, şirketleri ormanın içine sokarsınız. Bu krizin çözümü ancak bu iktidarı değiştirmektir' dedi.