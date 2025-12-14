Aksaçlılar Derneği Genel Başkanı Ahmet Bereket, İzmir-Menderes Adliyesi'nde bir hâkimin cuma namazı için duruşmaya ara vermesi üzerinden başlayan tartışmalara ilişkin yazılı açıklama yaparak, İzmir Barosu'nun tutumunu eleştirdi.

Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - Aksaçlılar Derneği Genel Başkanı Ahmet Bereket, İzmir-Menderes Adliyesi'nde görev yapan bir hâkimin cuma namazı vakti duruşmaya ara vermesi sonrası yaşanan tartışmalarla ilgili yazılı bir basın açıklaması yayımladı. Bereket, İzmir Barosu'nun konuya ilişkin açıklamalarının kamuoyunda yeni bir polemik yarattığını belirterek, dernek olarak görüşlerini paylaşma gereği duyduklarını ifade etti.

Cuma namazı için verilen kısa bir aranın laiklik karşıtı bir uygulama gibi gösterilmesini eleştiren Bereket, bu yaklaşımın kendilerini derinden üzdüğünü dile getirdi. İnanç özgürlüğünün hem evrensel hukuk normları hem de Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile güvence altına alındığını hatırlatan Bereket, bir kamu görevlisinin görevini aksatmadan ibadetini yerine getirmesinin ideolojik tartışmaların konusu yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Laikliğin, din ve vicdan özgürlüğünü yok saymak anlamına gelmediğini belirten Bereket, aksine herkesin inancını özgürce yaşayabilmesini teminat altına alan bir ilke olduğunu ifade etti. Cuma namazı için verilen kısa bir molanın eleştirilmesini laikliğin dar ve yanlış bir yorumu olarak değerlendiren Bereket, bu tür yaklaşımların toplumu ayrıştırıcı bir dil taşıdığını savundu.

İzmir Barosu'nun tutumuna tepki gösteren Bereket, hukuk kurumlarının bireylerin inançları üzerinden baskı kurmak yerine temel hak ve özgürlükleri koruma sorumluluğu taşıdığını söyledi. Açıklamasında, 'İzmir Barosu ve benzer düşünenlere soruyoruz: Sizin laiklik anlayışınız bu mu?' ifadelerine yer verdi. Bereket, Aksaçlılar Derneği'nin inanç özgürlüğüne yönelik her türlü baskının karşısında durmaya devam edeceğini belirterek, açıklamasını kamuoyuna saygıyla duyurdu.