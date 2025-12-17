Nezir ÇAĞLAR / ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen panelde, Türk dilinin tarihsel kökleri, alfabe mirası ve Türk dünyasında ortak dil bilinci ele alındı. Panelin moderatörlüğünü üstlenen Kutlu Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Türk dilinin binlerce yıllık devlet ve medeniyet hafızasının taşıyıcısı olduğunu söyledi.

15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Başkent Ankara'da düzenlenen panel, Türk dünyasının ortak dil, tarih ve kültür mirasını ele alan önemli bir buluşmaya sahne oldu. Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik; akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Kutlu Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, yaptığı açılış konuşmasında Türk dilinin tarih boyunca yalnızca bir iletişim aracı değil, millet olmanın ve devlet kurma geleneğinin temel unsuru olduğunu belirterek, Türkçe düşünüp, Türkçe konuşmamız gerektiğini vurguladı.

Halaçoğlu, Türklerin Çin Denizi'nden Adriyatik kıyılarına kadar uzanan geniş bir coğrafyada, Osmanlı ile sınırlı kalmaksızın pek çok devlet kurduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu konuşmasında, Hunlar, Avarlar, Kumanlar, Peçenekler, Uzlar ve Bulgarlar gibi Türk topluluklarının tarih boyunca birden fazla alfabe kullandığını, Türklerin Arap, Fars, Gürcü, Ermeni ve Rus alfabelerini tek başına ya da birlikte kullandıklarını belirtti. Halaçoğlu, Osmanlı Türkçesinin Arap alfabesiyle yazıldığını ancak bu alfabenin Fars harflerini de içeren özgün bir yapı olduğunu dile getirdi.

Latin alfabesinin 1928 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kabul edilmesinin tarihsel bir kopuş olmadığını vurgulayan Halaçoğlu, Türklerin Latin harflerini çok daha önceki dönemlerde de kullandığına dair bilimsel örnekler sundu. İsveç Tarih Müzesi'nde bulunan ve M.Ö. 3. yüzyıla tarihlendirilen, Göktürk alfabesine benzeyen yazılar ile Yesikkurgan'daki M.Ö. 7. yüzyıla ait seramikler bu tarihsel sürekliliğin göstergeleri olarak aktarıldı. Ayrıca 15. yüzyıla ait Avrupalı esir hatıratlarında ve 18-19. yüzyıl belgelerinde Latin alfabesiyle yazılmış Türkçe örneklerin bulunduğu ifade edildi.

Panelde konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türk dilinin çok geniş bir coğrafyada konuşulan köklü bir dil ailesine sahip olduğunu belirterek, Türkçenin tarih boyunca farklı coğrafyalarda gelişerek zenginleştiğini vurguladı. Ortaylı, dil ile tarih bilincinin birlikte ele alınmasının önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun ise 3 Kasım'da UNESCO tarafından kabul edilen Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nün, Türk dili açısından uluslararası ölçekte önemli bir kazanım olduğunu ifade etti. Ercilasun, Orhun Abideleri'nden günümüze uzanan yazılı mirasın, Türkçenin güçlü bir medeniyet dili olduğunun en somut kanıtı olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. İskender Öksüz de konuşmasında dil ile kültür arasındaki kopmaz bağa işaret ederek; tarih, edebiyat ve folklorun ancak dil aracılığıyla yaşatılabileceğini belirtti. Dil bilincindeki zayıflamanın kültürel çözülmeyi beraberinde getireceğine dikkat çekti.

Panel boyunca Türk dilinin bugünü ve geleceği, Türk lehçeleri arasındaki ilişkiler, ortak dil bilincinin güçlendirilmesi ve Türk dünyasında kültürel birlik konuları ele alındı. Etkinlik, Türk dili etrafında ortak bir gelecek vizyonunun güçlendirilmesi açısından önemli bir platform olarak değerlendirildi.

Kutlu Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, Türk dili ve kültürünü merkeze alan her çalışmanın desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Halaçoğlu, Kutlu Parti olarak; Türkçenin tarihsel kökleriyle birlikte korunmasını, geliştirilmesini ve gelecek kuşaklara güçlü bir biçimde aktarılmasını milli bir sorumluluk ve stratejik bir dava olarak görmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.