TBMM Genel Kurulu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 bütçesi görüşmelerinde söz alan CHP Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi başta olmak üzere kültür kurumlarının yönetiminde yaşanan sorunları çarpıcı örneklerle anlattı.

ANKARA (İGFA) - CHP Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü'nün göreve geldiği günden bu yana kurum içinde huzursuzluk yarattığını belirterek, karar mekanizmalarının devre dışı bırakıldığını söyledi. Sanat kurullarının işlevsizleştirildiğini, repertuvar kararlarının Genel Müdür inisiyatifine bırakıldığını ifade eden Altaca Kayışoğlu, 'Bu kurumun ustalaşmış sanatçıları evlerinde otururken dışarıdan rejisörlerle çalışılıyor, kamu kaynağı bu alanlara aktarılıyor' dedi.

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda 12 öğretim görevlisinin işine son verilmesini de hatırlatan Altaca Kayışoğlu, bu uygulamaların sanat dünyasında ciddi kırılmalara yol açtığını vurguladı. 'Sanatı özgürleştirin' çağrısında bulunan Altaca Kayışoğlu, özgür sanat olmadan demokratik bir ülkenin var olamayacağını söyledi.

'TİYATROLAR BOŞ SALONLARA OYNANIYOR'

Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Devlet Tiyatroları'ndaki yüksek bilet zamlarını da sert sözlerle eleştirdi. Yüzde 300'e varan artışların salonları boş bıraktığını belirten Altaca Kayışoğlu, '1. sınıf bilet 450, 2. sınıf bilet 200 lira oldu. Ön sıralar boş, tiyatrolar boş koltuklara oynanıyor. Sanat erişilebilir olmalıdır' ifadelerini kullandı.

Altaca Kayışoğlu, Kültür Yolu Festivali'ne harcanan 1,8 milyar lirayı da gündeme taşıyarak ihaleler, hizmet alımları ve sponsorluk süreçlerinin şeffaf olarak açıklanması gerektiğini söyledi. Güzel sanatlar orkestralarına 25 yıldır çalgı alınmadığını da hatırlatan Altaca Kayışoğlu, Bursa gibi 3,5 milyon nüfuslu bir şehirde tek bir tiyatro sahnesi bulunmasını da kültür yatırımlarının yetersizliğinin göstergesi olarak değerlendirdi.

'CHP İKTİDARINDA SANATÇI ÖZGÜR OLACAK'

Sanatçıların özlük haklarına değinirken tabloyu 'yoksulluk ve güvencesizlik' olarak nitelendiren Altaca Kayışoğlu, Anadolu'daki 4/B statüsündeki sanatçıların sömürüldüğünü, teşviklerin haksız gerekçelerle kesildiğini, seyyanen zamların ikramiyelere yansıtılmadığını söyledi.

Konuşmasının sonunda tiyatro sanatçısı Eda Saraç'ın gözaltına alınma sürecinde maruz kaldığı kötü muameleyi hatırlatan Altaca Kayışoğlu, sanatçının ters kelepçe ile gözaltına alınmasının, darp izlerini gösteren fotoğrafların kabul edilemez olduğunu vurguladı. 'Bir sanatçıya yapılan bu muamele reva mıdır?' diye soran Altaca Kayışoğlu, CHP iktidarında sanatçıya özgürlük, kurumlara liyakat ve sanata erişilebilirlik sözü verdi.