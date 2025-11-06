Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan ve heyeti kabul ederek medya sorunlarını görüştü, çözüm önerileri dinledi. Duran, sorunların çözümüne gayret edeceklerini belirtti.
ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Kabulde, yerel ve ulusal medyanın sorunları ele alınarak çözüm önerileri paylaşıldı.
Medya temsilcilerinin taleplerini dinleyen İletişim Başkanı Duran, ziyaret için teşekkür ederek, sorunların çözümü için gayret içinde olacaklarını bildirdi.
Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan ise kabulden ötürü İletişim Başkanı Burhanettin Duran'a teşekkür etti.