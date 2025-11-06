Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir projeyi hayata geçirdi. Yunusemre Katı Atık Transfer İstasyonu, çevre kirliliğinin önlenmesi ve atık yönetiminde verimliliğin artırılması amacıyla düzenlenen törenle hizmete başladı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 'Bu yatırımla hem çevre kirliliğinin önüne geçeceğiz hem de ayda 45 bin kilometre tasarruf yaparak hizmeti hızlandıracağız' dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde 9 dönümlük alan üzerine inşa edilen tesisin açılışı yapıldı.

Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ve Genel Sekreter Yardımcıları Ata Temiz, Ali Kılıç, Ulaş Aydın, Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, daire başkanları, siyasi parti temsilcileri ve tesis yetkilileri katıldı. 8 bunker kapasiteli istasyonda, ilçe belediyelerine ait çöp toplama araçları her gün düzenli olarak atıkları getirecek. Toplanan günlük 400 ton atık, daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait tırlara aktarılarak Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'ne taşınacak ve bertaraf edilecek.

VERİMLİLİK VE TASARRUFTA BÜYÜK KAZANIM

Yeni tesisin hayata geçmesiyle birlikte oluşturulan sistemle özellikle merkez ilçe belediyelerinin çöp toplama araçları doğrudan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'ne gitmek zorunda kalmayacak. Bu sayede: Aylık ortalama 45 bin kilometre daha az yol yapılacak. Önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlanacak ve araç bakım maliyetleri azalacak. Trafik yükü ve karbon salınımı önemli ölçüde düşecek. Atıklar daha kısa sürede taşınacağı için çöp konteynerleri daha sık boşaltılacak ve vatandaşlara daha hızlı hizmet sunulacak.

Yatırım, Katı Atık Programı (KAP) kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hibesi ve İller Bankası A.Ş. kredisi ile finanse edildi.

Açılışı yapılan tesiste incelemelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çevreye yönelik yatırımların Manisa'nın geleceği için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, 'Yunusemre Katı Atık Transfer İstasyonu hem Şehzadeler hem de Yunusemre ilçemize hizmet verecek. Tesisimize 400 tonun üzerinde çöp transfer edilecek. Artık ilçe belediyelerimiz Uzunburun'a kadar gitmeyecek. Böylece ayda 45 bin kilometre daha az yol yapılacak. Hem çöp toplama hizmeti daha verimli olacak hem de daha ekonomik olacak ve karbon salınımı da daha az olacak. Bu hizmeti daha hızlı yapacağımız için vatandaşlarımızın bu yöndeki şikayetleri de azalacak. Şehzadeler, Yunusemre ve Manisa Büyükşehir Belediyesi her konuda ortak çalışmaya devam edecek. Tek bir hedefimiz var, vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alması. Hayırlı uğurlu olsun.' diye konuştu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ise tesisin sağladığı kolaylığa dikkat çekti.