Muğla'da Dalaman Belediyesi'nin geleneksel mahalle iftar programlarının ilki Kargınkürü Mahallesi'nde düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

MUĞLA (İGFA) - Dalaman Belediyesi, Ramazan Ayı dolayısıyla düzenlediği mahalle iftar programlarının ilkini Kargınkürü Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen programa mahalle sakinleri yoğun katılım sağladı.

İftar programına Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Belediye Başkan Yardımcıları İlhan Kural ve Rıza Kurt, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Zağlı, CHP İlçe Başkanı Bilal Sarıhan, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve oda başkanları katıldı.

Programda konuşan Ali Zağlı, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak, 'Ramazan ayı, dayanışmanın, sabrın ve birlikte olmanın en güzel zamanıdır. Kurduğumuz sofralar kardeşliğimizin sembolüdür. İftarınız kabul, sofralarınız bereketli olsun' dedi.

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, program sırasında Ankara'da bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile canlı telefon bağlantısı gerçekleştirdi. Başkan Aras, vatandaşlara hitaben, 'İnşallah en kısa zamanda sizlerle tekrar kucaklaşacağız. Allah tuttuğunuz oruçları ve dualarınızı kabul etsin. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın' ifadelerini kullandı.

70 YAŞ ÜSTÜNE ÜCRETSİZ 'HALK BERBER' HİZMETİ

Başkan Durmuş ise konuşmasında Ramazan Bayramı öncesi 'Halk Berber' uygulamasını hayata geçireceklerini açıkladı. Buna göre 70 yaş ve üzeri vatandaşlara ücretsiz berber hizmeti sunulacak. Sağlık sorunları nedeniyle merkeze gelemeyen vatandaşlar ise Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvurarak evlerinde tıraş hizmeti alabilecek.

Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde iftar programlarının devam edeceğini belirten Durmuş, tüm vatandaşları etkinliklere davet etti.

DMD HASTASI YUSUF EYMEN İÇİN DESTEK ÇAĞRISI

İftar programında ayrıca DMD kas hastası Yusuf Eymen'in tedavi kampanyasına da dikkat çekildi. Başkan Durmuş, kampanyanın kritik bir aşamada olduğunu belirterek, zamanın daraldığını vurguladı. Yapılacak bağışların Yusuf Eymen'in geleceği açısından hayati önem taşıdığını ifade eden Durmuş, vatandaşları dayanışma ruhuyla destek olmaya çağırdı.