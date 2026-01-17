Türk Ticaret Bankası Trabzon Şubesi'nin açılış programına katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bankanın şehir ekonomisi ve ihracat potansiyeli açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türk Ticaret Bankası Trabzon Şubesi'nin açılış programına katıldı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen programda Trabzon Valisi Tahir Şahin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü İlker Yeşil, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan ve çok sayıda davetli yer aldı. Açılışta konuşan Başkan Genç, bankanın Trabzon'a kazandırılmasının şehir ekonomisi ve ihracat potansiyeli açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

TRABZON GÜÇLÜ BİR TİCARET GELENEĞİNE SAHİPTİR

Başkan Genç, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 'Şehrimiz için önemli bir açılışı gerçekleştiriyoruz. Trabzon'umuz; tarihi, kültürü ve güzellikleriyle öne çıkan bir şehir olmakla birlikte, tarihinden itibaren süregelen güçlü bir ticaret geleneğine de sahiptir. Ticaretin merkezi olmuş, ticaretin döndüğü bir şehirde Türk Ticaret Bankası'nın açılması bizleri son derece mutlu etmiştir.'

ŞEHRİMİZ İÇİN ÇOK KIYMETLİ BİR ADIM

Başkan Genç, 'Artık ülkemizin üst ekonomik parametrelerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu net bir vizyon var. Üreteceğiz, yatırım yapacağız, istihdam sağlayacağız ve ürettiğimizi ihraç edeceğiz. İhracatta rekorların kırıldığı bir dönemde, ihracatçılarımızın ve ihracatçı birliklerine kayıtlı tüccarlarımızın kurumsal olarak desteklenmesini son derece kıymetli buluyorum. Bu desteğin Türk Ticaret Bankası eliyle kurumsal bir yapıya kavuşarak şehrimize yansıması bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Bankamızın Trabzon'umuza, ihracatçımıza ve tüm ticaret erbabımıza hayırlı olmasını, bereket ve hayırlar getirmesini diliyorum' ifadelerini kullandı.