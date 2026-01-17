Bilecik'in Söğüt ilçesinde, kırsal alanlarda yangınlara karşı mücadele kapasitesini güçlendirecek önemli bir adım atıldı. Köylerde olası yangınlara daha hızlı ve etkin müdahale edilebilmesi amacıyla temin edilen her biri 3 ton kapasiteli 15 adet su tankeri, düzenlenen törenle köylere teslim edildi.

BİLECİK (İGFA) - Söğüt'te gerçekleştirilen su tankeri dağıtım programına Bilecik Valisi Sayın Faik Oktay Sözer de katıldı. Program kapsamında yapılan teslimatlarla birlikte, daha önce temin edilen tankerler de hesaba katıldığında ilçede su tankeri bulunmayan köy kalmadı. Böylece Söğüt genelinde yangınlara karşı önemli bir altyapı eksikliği giderilmiş oldu.

'AFETLERE KARŞI HAZIRLIK HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'

Dağıtım programında konuşan Vali Sözer, geçtiğimiz aylarda Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerinde yaşanan yangınları hatırlatarak, afetlere karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. Yangınların sadece ormanları değil; emeği, geleceği ve ortak yaşam alanlarını tehdit ettiğini ifade eden Sözer, devletin tüm kurumlarıyla birlikte gerekli tedbirleri kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Vali Sözer konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'Yaşanan yangınlar bize bir kez daha göstermiştir ki afetlere karşı daima hazırlıklı olmak zorundayız. Yangınlar yalnızca doğayı değil, emeğimizi, geleceğimizi ve ortak yaşam alanlarımızı da tehdit etmektedir.

Devlet olarak tüm kurumlarımızla gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Ancak bu mücadelede en büyük sorumluluk hepimize düşmektedir. Özellikle köylerimizde, tarım arazilerinde ve ormanlık alanlarda çok daha dikkatli ve duyarlı olmalıyız.

Bu kapsamda, köylerimizde yangınlara daha hızlı müdahale edebilmek için 15 adet su tankerini hizmete sunduk. Daha önce yapılan desteklerle birlikte su tankeri olmayan köyümüz kalmamıştır.

Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğini korumak adına her türlü önleyici çalışmayı sürdürmeye devam edeceğiz.'

KÖYLERDE GÜVENLİK GÜÇLENİYOR

Yapılan bu yatırımla birlikte Söğüt'e bağlı köylerde, özellikle yaz aylarında artan yangın riskine karşı ilk müdahale gücü önemli ölçüde artırıldı. Su tankerlerinin köy muhtarlıklarına teslim edilmesiyle program sona ererken, vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yetkililer, vatandaşları özellikle anız yakma, tarla ve ormanlık alanlarda ateş kullanımı konusunda dikkatli olmaya davet ederken, benzer önleyici çalışmaların Bilecik genelinde devam edeceğini bildirdi.