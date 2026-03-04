Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Artvin'de yaralı olarak bulunan sakallı akbabanın tedavi edilip doğaya salındığını duyurdu.

ARTVİN (İGFA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ekipler tarafından tedavi edilen ve GPS vericisi takılan sakallı akbabanın yaşama tutunduğu ve doğada özgürce kanat çırptığı belirtildi.

Açıklamada, yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü vurgulanarak, 'Yaban hayatını koruyor, izliyor ve geleceğe taşıyoruz' ifadelerine yer verildi.

