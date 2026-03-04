Denizli'de Gerzele Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde asfalt serim çalışmaları başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, cadde modern ve konforlu bir üstyapıya kavuşturuluyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de Gerzele Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde asfalt serim çalışmaları başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, cadde modern ve konforlu bir üstyapıya kavuşturuluyor.

Toplam 11 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen asfaltlama çalışmasında yaklaşık 3 bin 500 ton sıcak asfalt, finisher ile seriliyor. Çalışmalarla birlikte yolun taşıma kapasitesi artırılırken, sürüş güvenliği ve konforu da üst seviyeye çıkarılıyor.



BÜYÜKŞEHİR'DEN GERZELE MAHALLESİ'NDE KAPSAMLI ÜSTYAPI YATIRIMI



Gerzele Mahallesi'nde adeta baştan sona bir yenilenme süreci yaşanıyor. 555 Sokak ile Hakkı Dereköylü, Kemal Akyurt ve Yavuz Sultan Selim Caddeleri'nde sürdürülen sıcak asfalt çalışmaları kapsamında bölgeye uzun yıllar hizmet edecek nitelikte kapsamlı bir yatırım planı hayata geçiriliyor.

Proje tamamlandığında toplam 3,5 kilometre uzunluğunda ve 45 bin metrekarelik yol ağı yeni asfalta kavuşacak. Yaya güvenliği ve konforu için 28 bin metrekare kaldırım imalatı gerçekleştirilecek. Bölgede yaklaşık 9 bin ton sıcak asfalt serilirken, yol ve kaldırım temellerinde dayanıklılığı artırmak amacıyla 32 bin ton PMT malzemesi kullanılacak.