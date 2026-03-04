Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun olarak kullandığı 26 Numaralı Hat'ta önemli bir düzenleme yaptı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi yaptığı yeni düzenlemelerle ulaşımda hız, erişilebilirlik ve memnuniyeti artırdı.

Özellikle öğrencilerin yoğun olarak kullandığı 26 numaralı Gar Meydanı-Kampüs Hattı'nın sefer sayıları iki katına çıkarılınca duraklarda bekleme süresi yarı yarıya düştü. Günlük kullanımı 3 katına çıkan hat sayesinde öğrenciler derslerine vakitlice ulaşıyor.

Gar Meydanı ile Üniversiteler Kampüsüarasında ulaşım sağlayan hattın sefer sayıları kademeli olarak 2 katına çıkarıldı ve böylece vatandaşların duraklarda bekleme süresi yarı yarıya azaltıldı.

GÜNLÜK KULLANIM 3 KATINA ÇIKTI

Yapılan planlama kapsamında günlük 21 olan sefer sayısı 42'ye çıkarılırken, sefer aralıkları 40 dakikadan 20 dakikaya düşürüldü. Bu düzenlemeyle hattın günlük kullanım ise3 katına çıktı.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde öğrencilerin derslerine zamanında yetişmesini kolaylaştıran düzenlemeyle ulaşımda hız, erişilebilirlik ve memnuniyet önemli ölçüde artırıldı.

26 Numaralı hat, Gar Meydan'ından kalkarak Orta Garaj, Çark Caddesi, Millet Bahçesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, 2. Cadde ve Üniversite Caddesi'nden Kampüs'e ulaşım sağlıyor.