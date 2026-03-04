Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde incelemelerde bulunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursaspor'u yeniden zirveye taşıyacak sporcuların buradan yetişeceğini söyledi.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Bursaspor Gençlik Geliştirme Program Sorumlusu Mesut Ünal ve yöneticilerle birlikte Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde devam eden yenileme çalışmalarını inceledi.

Bursaspor'un şehrin en önemli değerlerinden birisi olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Bursaspor, şehrimizin kimliğinin en önemli parçalarından birisi. Dolayısıyla bu sevda, bu şehir ve bu arma her zaman en iyisini hak ediyor. Bu farkındalıkla Bursaspor'a her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi takımımız ile her türlü kampanyaya, projeye, öncülük etmeyi sürdüreceğiz. Özellikle kalıcı iyileştirmeler ile Bursaspor'umuzun geleceğine katkı sağlıyoruz' dedi.

DESTAN YAZACAKLAR

Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nin sadece Bursa'nın değil Türkiye'nin en önemli sporcu yetiştirme merkezlerinden birisi olduğunu kaydeden Başkan Yılmaz, 'Türk Futbolunda Anadolu devrimini gerçekleştirerek şampiyonluk kupasını şehrimize getiren çocuklarımız buradan yetişti. Buradan yetişecek evlatlarımızın yeni bir destan yazacağına, Bursaspor'un ikinci şampiyonluğunun mimarları olacağına inancımız tam. Bundan dolayı sporcularımızın imkânlarını iyileştirmek, tesislerimizi daha verimli ve konforlu hale getirmek için yürüttüğümüz çalışmalar devam ediyor. Suni Çim Sahası'nı yeniledik. Bununla birlikte tesislerimizin tamamında bakım onarım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bursaspor'un hak ettiği yere gelmesi için yoğun çaba sarf eden bir yönetimi var. Biz de bu süreçte Bursasporumuza her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz' diye konuştu.

BAŞKAN YILMAZ'A TEŞEKKÜR

Vakıfköy'ün Türk futboluna yeni yıldızlar yetirmeye devam edeceğini vurgulayan Bursaspor Başkanı Enes Çelik, 'Yıldırım Belediyesi'nin öncülüğünde tesislerimizde muhteşem bir yenilemeler yapılıyor. Tesislerimizin çehresi değişiyor, konforu artıyor. Ben, Oktay Yılmaz'a Bursaspor'umuza ve ülke sporunun geleceğine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Yeni şampiyonların buradan çıktığını hep birlikte göreceğiz' diye konuştu.