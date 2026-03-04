Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda çocukları ağırladı. Çocuklar, çeşitli etkinliklerle yaban hayatı hakkında bilgi sahibi olurken, hayvanları yakından görme fırsatı buldu.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi '3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü' dolayısıyla gerçekleştirdiği farkındalık çalışmaları kapsamında Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda öğrencileri misafir etti.

Kepez Gülveren İlkokulu ve Muratpaşa Ramazan Savaş İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencilerinin katıldığı etkinlikte öğrenciler Doğal Yaşam Parkı'nda keyifli bir gün geçirdi. İlk etapta öğrencilere alanında uzman veteriner hekimler yaban hayatı ve çevre bilincini anlattı.

Eğitimde yaban hayatının korunması, yasa dışı avcılık, nesli tükenmekte olan hayvanların korunması, çevre bilinci farkındalığı, Antalya'da yaban hayatı ve Doğal Yaşam Parkı'nın çalışmaları hakkında bilgi verildi.

EĞLENEREK ÖĞRENDİLER

Eğitim programlarının ardından Doğal Yaşam Parkını rehber eğitmenler eşliğinde gezen çocuklar 118 türde hayvanı yakından görerek, doğal yaşam alanları ve hikâyeleri ile ilgili bilgiler aldı. Aslan'dan kaplana, zebradan yılan ve maymunlara kadar Doğal Yaşam Parkını gezen öğrenciler yaban hayvanlarını yakından görmenin heyecanını yaşadı. Ardından etkinlik alanında özel olarak hazırlanan oyunlara katılan çocuklar eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkardı.

AMACIMIZ ÇOCUKLARA YABAN HAYATINI TANITMAK

Yaban Hayatı Günü Etkinlikleri ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Oğulcan Demir 'Doğada bulunan yaralı hayvanlar buraya getirilerek titizlikle tedavileri gerçekleştiriliyor ve doğaya tekrar dönebilecekler doğaya salınıyor. Bu süreci çocuklarımıza aşama aşama gözlemlemelerini sağlayarak anlattık. Amacımız yaban hayatı ile ilgili farkındalık oluşturmak. Çocuklarımızı eğlenirken öğrenmelerini sağlamayan etkinliklerimiz devam edecek' dedi.

KALICI BİR ÖĞRENME OLUYOR

Ramazan Savaş İlkokulu Müdür Yardımcısı Firdevs Denizer 'Doğal Yaşam Parkı gerçekten çok güzel, çok temiz. Çalışan arkadaşların bilgilendirmeleri, eğitimleri çok güzel. Çocuklarımız burada görerek yaşayarak öğreniyorlar. Okulda sadece anlatıyoruz ama böyle etkinliklerde dokunuyor, gözlemliyor ve hissediyor o yüzden çok daha kalıcı bir öğrenme oluyor' diye konuştu.

HER HAYVANIN HİKÂYESİ VAR

Ramazan Savaş İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Mira Gökhan 'Çok eğlenceli bir etkinlik oldu. Canlıların ne kadar hayatımıza dokunduğunu, onları yuvalarından eksik etmediğimizi gördük. Yaraları tedavi edilen birçok yaban hayvanının doğaya yeniden salındığını öğrendik. Doğal yaşam Dünya'mız için çok önemli' dedi. Gülveren İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Reyhan Seven ise 'Birçok hayvanı ilk kez görme şansımız oldu. Bazı yaban hayvanlarının nesli tükenmek üzere Antalya'da da bu türde hayvanlar var bunları öğrendik. Çok verimli bir gün geçirdik' diye konuştu.