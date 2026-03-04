Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yeni tebliği ile belediyeler nüfus ve gelişmişlik düzeylerine göre gruplara ayrıldı; eski tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 2026/1), bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, belediyeler nüfuslarına ve ekonomik/sosyal gelişmişlik durumlarına göre yeniden sınıflandırıldı.

Buna göre: 1. Grup: Nüfusu 250.000'den fazla olan belediyeler, 2. Grup: Nüfusu 100.001 - 250.000 arasında olanlar, 3. Grup: Nüfusu 50.001 - 100.000 arasında olanlar, 4. Grup: Nüfusu 10.001 - 50.000 arasında olanlar, 5. Grup: Nüfusu 10.000'e kadar olan belediyeler olarak belirlendi.

Tebliğe eklenen hükümlere göre sanayi, ticaret veya turizm açısından önemli belediyeler ile ilçe merkezi belediyeleri, kendi gruplarından bir üst gruba yükseltilmesi ve ayrıca, nüfusu 100.001'den az olan il merkezleri de 2. grup belediye statüsünde değerlendirilmesi hüküm altına alındı.

Belediyelerin grup tespitinde, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri esas alınırken, yeni sınıflandırmanın, belediyelerin gelir payları ve planlama süreçlerinde etkili olması bekleniyor.

Söz konusu yeni gruplandırmalara ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ