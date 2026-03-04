Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan 101 yaşındaki Emin Demiröz, Atatürk Parkı'na bağışladığı ağaçlarla parkı yeşillendirdi.

BURSA (İGFA) - Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımında, doğa dostu Emin Demiröz'ün çınar, ıhlamur, oya, ceviz ve süs eriği ağaçlarını Güzelyalı Atatürk Parkı'nda toprakla buluşturduklarını duyurdu.

İlk can sularını Emin Amca ile birlikte veren Başkan Dalgıç'ın buluşmasına Mudanya Belediye Meclis Üyesi Volkan Özbek, Güzelyalı Eğitim Mahallesi Muhtarı Hamza Dikbıyık ve Burgaz Mahallesi Muhtarı Yüksel Kopuz da eşlik etti.

Başkan Dalgıç, 'Daha yeşil bir Mudanya hedefimize destek olan sevgili büyüğümüze teşekkür ediyor, geleceğe nefes olacak ağaçların çiçek açmasını heyecanla bekliyorum' dedi.

