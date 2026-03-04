Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ramazan programları kapsamında hem öğrenciler hem de vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan bereketini paylaşıyor.

KONYA (İGFA) - Konya'da Başkan Hasan Kılca, ilk olarak Bedir Kız Kur'an Kursu'nda öğrenciler ve hocalarıyla bir araya gelerek iftar yaptı. Programa Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ve Karatay İlçe Müftüsü Halil Taş da katıldı.

Ardından Adalet Parkı'ndaki Kafe Karatay şubesini ziyaret eden Kılca, vatandaşlarla sohbet etti. Buradan sonra da Hamzaoğlu Mahallesi'ndeki Tellioğlu Camii'nde teravih namazına katılarak hemşehrileriyle buluştu ve taleplerini dinledi.

Ramazan programları sahurla devam etti. Başkan Kılca, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci ve AK Parti Karatay Gençlik Kolları Başkanı Abdülsamed Altunay ile birlikte üniversite öğrencilerinin sahur sofrasına konuk oldu.

KILCA: RAMAZANIN GÜZELLİKLERİNİ HEMŞEHRİLERİMİZLE PAYLAŞIYORUZ

Bedir Kur'an Kursu'nda düzenlenen programda konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 'Her gün bir gönül sofrasında bir araya geliyoruz. Konya'mızda Ramazan çok güzel geçiyor, adeta sokaklar bile oruç tutuyor. Konya'nın gönlü güzel insanları, bu güzelliklere güzellik katıyor.' dedi.

Milli Eğitim camiası ve müftülükle yürütülen ortak projelere de değinen Kılca şöyle devam etti; 'Burada öğrencilerimiz Kur'an eğitimi alıyor. Onları ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. İnşallah tüm çocuklarımızın yolu ve bahtı açık olur.'

Son olarak programı düzenleyenlere teşekkür eden Hasan Kılca, 'Neredeyse evimizde iftar yapmak nasip olmadı ama bu güzellikleri yaşatan Rabbime hamd ediyorum. Karatay'ımıza ve bu güzel şehrimize hizmet etme fırsatı verdiği için şükrediyorum. Güzel ilçemiz için gayretle çalışmaya devam edeceğiz.' diye konuştu.