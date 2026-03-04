Kocaeli merkezli aydınlatma teknolojileri firması Ekaldes, MÜSİAD Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen Uluslararası Ticaret ve Kültür Elçileri İftarı ile 'Kocaeli'nin Enleri Ödül Töreni' kapsamında teknolojiye sağladığı katkılar dolayısıyla ödüle layık görüldü. Ar-Ge ve inovasyon alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Ekaldes'in ödülü, Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kara'ya takdim edildi.

KOCAELİ (İGFA) - Uluslararası Ticaret ve Kültür Elçileri İftarı ile 'Kocaeli'nin Enleri Ödül Töreni', iş dünyası, sivil toplum temsilcileri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Program kapsamında farklı alanlarda faaliyet gösteren kurum ve firmalara ödüller verildi.

Ekaldes, aydınlatma teknolojileri alanındaki çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü. Ekaldes'in ödülü, MÜSİAD Kocaeli Başkanı İzzet Tanrıkulu tarafından Ekaldes Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kara'ya verildi.

Program sonrasında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Erol Kara, şirketin teknoloji ve inovasyon alanındaki çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'AR-GE VE İNOVASYONA YATIRIMIMIZ SÜRECEK'



Erol Kara, 'Ekaldes olarak teknoloji, Ar-Ge, inovasyon ve mesleki eğitim alanlarında yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Üretim altyapımızı güçlendirirken nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye de önem veriyoruz. Yerli ve milli aydınlatma teknolojileri geliştirme hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz' dedi.

Kara, Türkiye'nin üretim ve teknoloji alanındaki hedeflerine ilişkin olarak, 'Katma değerli üretimi artırmayı ve ihracat kapasitemizi güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Geliştirdiğimiz projelerle ülkemizin küresel rekabet gücüne katkı sağlamayı hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.

MESLEKİ EĞİTİM VE UZUN VADELİ HEDEFLER

Erol Kara, mesleki eğitimin sanayi için önemine değinerek, 'Sanayinin sürdürülebilirliği için insan kaynağına yatırım yapılması gerekiyor. Bu kapsamda eğitim kurumlarıyla iş birliklerimizi sürdürüyoruz' dedi. Kara, teknoloji yatırımlarının uzun vadeli kalkınma hedefleriyle birlikte ele alındığını belirterek, aydınlatma teknolojileri alanındaki çalışmaların planlı şekilde devam ettiğini ifade etti.

AVRUPA'DA İKİ AYRI FUARA KATILIM

Erol Kara, Ekaldes'in uluslararası faaliyetlerine ilişkin soruları da yanıtladı. Kara, 'Bu ay Avrupa'da iki ayrı fuarda yer alacağız. Frankfurt ve Amsterdam'da tertip edilecek fuarlarda daha önce tanıtımını yapmadığımız, tamamen Ekaldes tarafından geliştirilen yerli ve milli aydınlatma teknolojilerimizi de görücüye çıkartacağız' dedi.