İstanbul Maltepe Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel etkinlikler düzenliyor. Panellerden belgesellere, voleybol turnuvasından tiyatrolara kadar düzenlenen birçok etkinlikle kadına yönelik şiddete ve kadın emeğinin sömürülmesine karşı duruş sergilenecek.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi ve sonrasında dikkat çekici birçok etkinlik düzenlenecek. 5 Mart günü başlayacak etkinlikler kapsamında Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde kadınlara özel stantlar kurularak bilgilendirmeler yapılacak.

ÖNCE BELGESEL, SONRA SÖYLEŞİ

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in de katılacağı panelde, 8 Mart'a özel hazırlanan belgeselin gösterimi gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Esin Köymen, Maltepe Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Çotuksöken, 'Kadınlar ve Ağdaş - Özne Olmak' konulu ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Dr. Gülsüm Kav, 'Kadın cinayetleri ve Yaşam Hakkı Mücadelesi' konularında söyleşi gerçekleştirecek.

'GÖNÜLLÜ' GÖSTERİLECEK

Yine programlar kapsamında Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek etkinliklerde, Münire Armstrong ve Gelareh Kiazand imzalı, Türkiye'de kadın cinayetlerine yönelik çalışmaları inceleyen 'Gönüllü' belgeselinin gösterimi yapılacak. 5 Mart'ta, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenecek gösterim sonrası yönetmen Armstrong ile söyleşi gerçekleştirilecek. Aynı gün Peradi Ensemble konseri Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

'YOKSULLUK KISKACINDA KADIN'

Etkinliklerde Süha Arın'ın 1979 yapımı ödüllü belgeseli 'Tahtacı Fatma'nın 7 Mart'ta Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gösterimi yapılacak. Belgeselin gösterimi sonrası Atiye Külcü, Sibel Baş ve yönetmen Kibar Dağlayan Yiğit'in katılacağı bir söyleşi de düzenlenecek. Aynı gün İlknur Güneş imzalı 'Çalıkuşu - Kanatları Kalbinde' oyunu Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Kadınlara özel programlar, 8 Mart'ta düzenlenecek 'Kent Söyleşileri' ile sona erecek. Mor Çatı Gönüllüsü ve Birgün Gazetesi yazarı Av. Selin Nakıpoğlu ve feminist-yazar Handan Koç, 'Yoksulluk Kıskacında Kadın: Mücadele, Dayanışma ve Yerel Çözümler' konulu söyleşide Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde kadınlarla bir araya gelecek. 25 Mart'ta 'Kadınlar Modern Sanatın İzinde' mottosuyla İstanbul Modern Gezisi düzenlenirken 31 Mart'ta da 'Bekleyen Dargın Anılar' isimli oyunun gösterimi gerçekleştirilecek.