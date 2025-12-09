Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), turizm sektöründe yıllardır süren kimlik fotokopisi alma uygulamasını yasakladı. 6 Kasım 2025 tarihli ve 2025/2120 sayılı İlke Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konaklama tesisleri artık kimlikleri sadece göstererek doğrulayabilecek; fotokopi, tarama veya saklama yasaklandı.

ANKARA (İGFA) - Kişisel verilerin korunması konusunda kritik bir adım atıldı. KVKK, otel ve konaklama tesislerinin misafirlerden T.C. kimlik belgesi fotokopisi almasını hukuka aykırı bularak derhal durdurma kararı aldı. Karar, sektöre gelen şikayet ve ihbarlar üzerine alındı ve turizmde veri güvenliğini artıracak.

KARARIN GEREKÇESİ VE DETAYLARI

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, konaklama tesislerinin misafirlerin ad-soyad, T.C. kimlik numarası ve geliş-ayrılış bilgilerini kaydetmesini zorunlu kılıyor. Ancak kanun, fotokopi almayı zorunlu kılmıyor.

Kurul, fotokopi uygulamasının gereksiz veri işleme ve özel nitelikli veri sızıntısı riski taşıdığını vurguladı.

Özellikle yeni kimlik kartlarında yer alan din, kan grubu gibi hassas bilgilerin fotokopi yoluyla kaydedilmesinin 6698 sayılı KVKK'ya aykırı olduğu belirtildi.

YENİ UYGULAMA ŞARTLARI

Tesisler, kimlikleri yalnızca göstererek doğrulayacak; fotokopi, tarama veya dijital kopya oluşturamayacak.

Bilgiler sadece kayıt defterine veya sisteme işlenecek.

Karar öncesi alınan fotokopiler, KVKK'nın 7. maddesi gereğince derhal imha edilecek.

Karara uymayan tesislere, KVKK'nın 18. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak. Kurul, denetimlerini artıracağını duyurdu.

Söz konusu ilke kararına ulaşmak için tıklayabilirsiniz