Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği iki ayrı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan kaçak parfüm ve akıllı kol saati ele geçirildi. Olaylarla ilgili iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında iki ayrı operasyona imza attı.

İlk operasyonda, uluslararası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait ve şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde arama gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde çok sayıda kaçak parfüm ele geçirildi. İkinci operasyonda ise Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir otomobilde arama yapıldı. Aramada, piyasa değeri yüksek olduğu değerlendirilen çok sayıda akıllı kol saati ele geçirildi.

Toplam piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan kaçak ürünlere el konulurken, olaylarla ilgili iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

https://twitter.com/EdirneEmniyet/status/2028511945209344456

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için her türlü kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.