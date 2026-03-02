Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKYK Üyeleri, Parti Kurulları ve Ankara teşkilatıyla iftar programında yaptığı konuşmada, İran'a yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak ateşkes ve diyalog çağrısı yaptı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKYK üyeleri, parti kurulları, Ankara İl Teşkilatı ve ilçe başkanlarıyla iftar programında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında bölgesel gelişmelere ve Türkiye'nin dış politika yaklaşımına ilişkin önemli mesajlar verdi.

Türkiye'nin tarih boyunca komşularının yaşadığı krizlere kayıtsız kalmadığını vurgulayan Erdoğan, 'Millet olarak kendimiz için istediğimizi komşumuz için de isteriz. İlkeli, onurlu, insan hayatını merkeze alan, barışçıl bir politika izledik' dedi.

23 yıldır bölgesel barış ve istikrar için samimi bir çaba yürüttüklerini belirten Erdoğan, 'Biz sulhun tarafındayız; kan akmasın, gözyaşları dinsin, bölgemiz kalıcı huzura kavuşsun istiyoruz' ifadelerini kullandı.

'Millet olarak, kendimiz için istediğimizi komşumuz için de isteriz. Tarihimizin hiçbir döneminde komşularımızın evindeki yangınlara bigâne kalmadık. İlkeli, onurlu, insan hayatını merkeze alan, barışçıl bir politika izledik.



İran'a yönelik saldırılara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu saldırıları 'gayri hukuki' olarak nitelendirerek Türkiye'nin tutumunun barıştan yana olduğunu söyledi. İran ile 1639'dan bu yana süregelen barış ortamına dikkat çeken Erdoğan, iki ülke halklarının asırlardır yan yana yaşadığını ve bu birlikteliğin süreceğini dile getirdi.

Önceliklerinin ateşkesin sağlanması ve diyalog kapısının açılması olduğunu belirten Erdoğan, aksi halde çatışmaların bölgesel ve küresel güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin kimse tarafından taşınamayacağını ifade eden Erdoğan, 'Yangının daha fazla büyümeden söndürülmesi gerekiyor' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hassas süreçte Türkiye'nin ve vatandaşların güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığını da sözlerine ekledi.