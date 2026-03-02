Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda 'Casperlar' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 3'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 10 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda 'Casperlar' olarak adlandırılan yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

24 ve 26 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirildiği belirtilen yağma amaçlı kundaklama eylemlerine ilişkin yürütülen çalışmalarda, aralarında 3 suça sürüklenen çocuğun da bulunduğu toplam 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüpheliler hakkında 'Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Bulundurulması ve El Değiştirilmesi', 'Nitelikli Mala Zarar Verme', 'Yağma' ve 'Silahlı Suç Örgütüne Üye Olma' suçlamalarıyla gözaltı kararı uygulandı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtilerek kamuoyuna saygıyla duyurulduğu ifade edildi.