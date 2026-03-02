Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. CHP'li isimler karara sert tepki gösterdi.

BOLU (İGFA) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'irtikap' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Tanju Özcan ile birlikte gözaltına alınan 13 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Savcılık ifadelerinin ardından Başkan Özcan'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve Ali Sarıyıldız hakkında da tutuklama talebinde bulunuldu.

Mahkeme, Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanmasına karar verirken, 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kararın ardından CHP'li isimlerden art arda açıklamalar geldi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilere burs verilmesi ve ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesinin suç olarak gösterilmesini eleştirerek, belediyelerin hedef alındığını savundu.

https://twitter.com/veliagbaba/status/2028566270489051187

Milletvekili Ağbaba, somut delil bulunmadığını öne sürerek tutuklama kararının kabul edilemez olduğunu söyledi.

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise söz konusu karar ardondan Bolu Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, kararın yerel demokrasiye müdahale anlamı taşıdığını ileri sürdü. Başarır, Türkiye'de yargı eliyle belediyelere yönelik müdahalelerin sürdüğünü savunarak, halk iradesine sahip çıkılması çağrısında bulundu.