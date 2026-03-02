Çekmeköy Taşdelen Borsa İMKB Meslek Lisesi'nde okuldan uzaklaştırıldığı iddia edilen bir öğrencinin gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda öğretmen Fatma Nur Çelik yaşamını yitirdi, bir öğretmen ve bir öğrenci yaralandı. Hür-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, olayın ardından 'Artık söz değil, somut ve caydırıcı güvenlik tedbirleri alınmalıdır' çağrısında bulundu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan Çekmeköy Taşdelen Borsa İMKB Meslek Lisesi'nde meydana gelen bıçaklı saldırı eğitim camiasını yasa boğdu.

İddiaya göre okuldan uzaklaştırıldığı belirtilen bir öğrenci, okula gelerek iki öğretmen ile bir öğrenciyi bıçakladı. Saldırıda ağır yaralanan biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan diğer öğretmen ve öğrencinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ömrünü öğrencilerinin yetişmesine adayan, bilgisi ve zarafetiyle gençlere rehberlik eden öğretmene Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve eğitim camiasına başsağlığı dilekleri iletildi.

Olayın ardından açıklama yapan Hür-Sen Konfederasyonu ve Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, saldırının eğitim kurumlarında güvenlik konusunu bir kez daha gündeme taşıdığını belirtti. Başkan Kuruoğlu, 'Görevi başında katledilen öğretmenimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır diliyoruz. Yaralı öğretmenimize ve öğrencimize acil şifalar temenni ediyoruz' dedi.

Okullarda fiziki güvenliğin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, risk analizlerinin yapılması ve caydırıcı güvenlik tedbirlerinin hayata geçirilmesi çağrısında bulunan Kuruoğlu, öğretmenlerin kamuoyu önünde itibarsızlaştırılmasına yol açan uygulamaların da bu tür olayların zeminini hazırladığını ifade ederek, eğitim çalışanlarının can güvenliği ve mesleki itibarının devlet güvencesi altında olması gerektiğini kaydetti.

Saldırıyla ilgili soruşturma sürerken, eğitim camiası yaşanan olayın ardından güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep edildi.