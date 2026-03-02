Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmenin öldüğü, 1 öğretmen ve öğrencinin ise yaralandığı bıçaklı saldırı olayıyla ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı idari inceleme başlattı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin gerçekleştirdiği bıçaklı saldırı olayıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı, idari inceleme ve soruşturma başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, olay sonrası eğitim müfettişi görevlendirildiği açıklandı.

Adli ve idari sürecin titizlikle takip edileceği belirtilirken, okulda öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik destek çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, hayatını kaybeden Biyoloji Öğretmeni Fatma Nur Çelik için başsağlığı dilekleri iletilirken, yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu.

Yaralanan diğer öğretmen ile öğrencinin tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.