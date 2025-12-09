Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve UlaşımPark ev sahipliğinde düzenlenen UITP Avrasya Konferansı, kent içi ulaşımı uluslararası ölçekte tartışmaya açtı. Başkan Tahir Büyükakın, toplu taşımada doğru planlama, dijitalleşme ve lojistik yönetimin önemine dikkat çekti, kooperatiflere de kritik çağrıda bulundu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli, kent içi ulaşımın geleceğini tartışmak üzere UITP Avrasya Konferansı 2025'e ev sahipliği yaptı. 'Planlamadan İşletmeye: Etkili Kent içi Raylı Sistemlerin Uygulanması' temasıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşen konferansta, raylı sistemler, sürdürülebilir ulaşım, temiz enerji araçları ve dijitalleşme konuları masaya yatırıldı.

Konferansın açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, toplu taşımayı kent içi ulaşımın en verimli çözümü olarak tanımladı. Büyükakın, doğru planlama yapılmadığında kısa vadeli çözümlerin uzun vadede trafik sorunlarını artırabileceğine dikkat çekti. 'Bugün yaptığınız uygulamalar yarın şehir merkezlerinde büyük problemlere yol açabilir. Planlama aklımızı gözden geçirmeliyiz' dedi.

Başkan Büyükakın, şehirlerin ulaşım altyapısında dijitalleşmeye ve yapay zekaya yatırım yapmanın önemine de vurgu yaparak, 'Sensörlü trafik ışıkları ve dijital sistemlerle toplu taşımayı çok daha efektif yönetebiliriz. Metro, tramvay ve hafif metro gibi ulaşım modlarını önceden planlamak gerekiyor' dedi. Konferansta lojistik hareketin yönetiminin de toplu taşımayla birlikte ele alınması gerektiğini belirten Büyükakın, Kocaeli'nin Türkiye'de ilk lojistik master planını hazırlayan şehir olduğunu hatırlattı.

Büyükakın, raylı sistem taşımacılığının toplu taşımadaki payını artıracaklarını ve toplu taşımanın belediye tarafından ücretlendirilmesiyle kooperatiflere finansal destek sağlanabileceğini söyledi. 'Almanya'daki Münih modeline benzer bir sistemle kooperatifler sözleşme karşılığında belediyeye hizmet sunar, belediye ücretleri tahsil eder ve kooperatifleri öder. Bunun yasal düzenlemesi Türkiye'de henüz yok, bunu gündeme getirmeliyiz' dedi. Konferansa Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, üniversite rektörleri, sektör temsilcileri ve uluslararası ulaştırma uzmanları katıldı. Toplantıda, kent içi ulaşımda yenilikçi sistemlerin uygulanması ve sürdürülebilir çözümler üzerine uluslararası deneyimler paylaşıldı.