Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), dünya parlamentolarının çatı kuruluşu Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 152. Genel Kurulu'na ev sahipliği yapacak. 15-19 Nisan 2026 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek toplantıya yaklaşık 100 meclis başkanı ve çok sayıda parlamenter katılacak.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1889 yılında kurulan ve halihazırda 183 ülkenin üye olduğu Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

'Gelecek Nesiller için Umudu Yeşertmek, Barışı Sağlamak ve Adaleti Temin Etmek' temasıyla 15-19 Nisan 2026 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek toplantıya yaklaşık 100 meclis başkanı, meclis başkanvekilleri, çok sayıda parlamenter ve uluslararası kuruluş temsilcileri katılacak.

Genel Kurul'da, daimi komite toplantıları, forum oturumları ve yan etkinlikler kapsamında parlamenter diplomasinin güçlendirilmesi, sürdürülebilir küresel ekonomi, uluslararası barış ve güvenlik ile insan hakları gibi kritik konular ele alınacak. Gazze'deki soykırım ve Orta Doğu'daki gelişmeler de gündemin önemli başlıkları arasında yer alacak.

Toplantı sırasında PAB Genel Sekreterliği için de seçim yapılacak. Görev süresi dolan Martin Chungong'un yerine yeni Genel Sekreter İstanbul'da belirlenecek.

Türkiye, daha önce 1934, 1951 ve yaklaşık 30 yıl önce PAB Genel Kurulu'na ev sahipliği yapmıştı. 2026'daki organizasyon, TBMM'nin parlamenter diplomasi alanındaki tecrübesini ve Türkiye'nin uluslararası diyaloga verdiği önemi bir kez daha ortaya koyacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hazırlıkları titizlikle takip ediyor. Üst düzey katılım sağlamak için diplomatik temaslarını sürdüren Kurtulmuş, PAB üyesi ülkelerin meclis başkanlarına resmi davetler göndermiş ve görüşmelerle İstanbul'a katılımı teşvik ediyor.