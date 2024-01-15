İstanbul Bayrampaşa Ak Parti Belediye Başkan Aday Adayı Tülay Tahmaz ve beraberinde Giresun Gönüllüleri ve Siyasi ekibi İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sasyal Yardımlaşma Derneğini ziyaret ederek baş sağlığı dileğinde bulundu.

Kuzey Irak'ta teröre karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlatıp aralıksız sürdürdüğü Pençe Kilit Harekatı sırasında terör örgütü mensubu hainler tarafından pusuya düşürülen Türk Askerleri'ne karşı yapılan saldırıda 9 şehit ve çok sayıda askerin de Gazi olması Türkiye'yi yasa boğdu.

"Şehitlerimizin kanı yarda kalmayacak" vurgusuyla terörü lanetleyen Ak Parti Belediye Başkan A. Adayı Tülay Tahmaz İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sasyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Sulu'yu ziyaret etti. "Aziz Türk Milleti'nin Başı Sağolsun" diyen Tülay tahmaz tüm şehitlerimize Allahtan Rahmet , Gazilerimize de şifa dileğinde bulundu. Başkan Hakan Sulu' da Tülay Tahmaz ve ekibine duyarlılığından dolayı teşekkür etti.