İstanbul Bayrampaşa’da vatandaşların tercihi ile Kocatepe Mahallesi’ndeki 19. Sokak’ın ismi ve statüsü değiştirildi. Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde oy birliği ile alınan kararın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde onaylanmasının ardından 19. Sokak, tabelası asılarak resmen 19 Mayıs Caddesi oldu.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Bayrampaşa Belediyesi tarafından Kocatepe Mahallesi’nde anket yapılarak vatandaşlara “19. Sokak caddeye dönüştürülsün mü?” diye sorulmuştu. Katılımcıların yüzde 95’i “Evet” demişti.

Bunun üzerine mahalle muhtarı Murat Aytekin’in talebi ve vatandaşların tercihi ile sokağın isminin 19 Mayıs Caddesi olması kararlaştırılmış, Bayrampaşa Belediye Meclisi de kararı oy birliği ile onaylamıştı.