İstanbul Bayrampaşa Belediyesi’nin başlattığı “Saçım Saçın Olsun Çocuk” projesi kapsamında, Bayrampaşalı bağışçı çocuklar ve kadınlar 3 aylık çalışmanın ardından saçlarını kanser hastası çocuklara peruk olarak hediye etti.

Bayrampaşa Belediyesi Zübeyde Hanım Yaşam Merkezi tarafından başlatılan “Saçım Saçın Olsun Çocuk” projesi kapsamında bağış yapanların

saçları kanser hastaları için peruk oldu.

3 ay boyunca Bayrampaşalı bağışçı çocuklar ve kadınlar, saçlarını kanser hastası çocuklar için kestirdi. Ardından da kesilen saçlar, kanser hastalığı nedeniyle saçları dökülen ve hastanede tedavi gören çocuklara peruk olarak hediye edildi.



Bağışçılarla birlikte, hastanede tedavi gören kanser hastası çocukları ziyaret eden Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları,

“Böyle bir hassasiyet ve duyarlılık karşısında duygulanmamak elde değil. Saçlarını bağışlayan çocuklarımıza ve Bayrampaşalı kadınlara teşekkür ediyor, kanser hastalığı ile mücadele eden tüm çocuklarımıza ve hastalarımıza acil şifalar diliyorum.” dedi.