Bayrampampaşa İyi Parti Belediye Başkan A. Adayı Hülya Durmuş Teker iddialı konuştu. Bayrampaşa'da belediye başkan adayları arasındaki bayanlardan biri olarak dikkat çeken Hülya Teker aynı zamanda eğitim görevlisi.

HÜLYA TEKER'İN; BAYRAMPAŞA PROJELERİ

Bayrampaşa'nın sorunlarını bildiğini kaydeden Hülya Teker, "Sorunların farkındayız. Hepimiz biliyoruz. Mesele ise çözüm odaklı olup reçeteler sunabilmek . İşte biz projelerimizle reçeteler sunacağız. İmkan dahil olursa da Allah’ın izniyle reçetelerimizi hayata geçireceğiz" ifadesini kullandı.

ÇÖP SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ; BU EĞİTİMDEN GEÇER

Bayrampaşamızın en büyük ve temel sorunlarından birinin Çöp sorunu olduğuna dikkat çeken Başkan A. Adayı Hülya Teker, bunun ilk adımının eğitimnedn geçtiğine dikkat çekerek şu bilgileri verdi:

"Henüz okuma yazma bilmeyen çocuklarımıza görselleri ile okullarımızda öğrettiğimiz temel prensip, çöpleri yere atamamaları, çöp kutusuna atmalarıdır. Ancak , görülen o dur ki; çöp ve taşmış çöp konteynırları maalesef çocuklar büyüklerini rol model olarak almaktadırlar Size kısaca "Kırık Cam Teorisinden"bahsetmek isterim; Elinizde portakal olduğunu ve soyduğunuzda portakal kabuklarını çöpe atmak üzere ilerlersiniz, ancak gözleriniz yere iliştiğinde çöpleri görürseniz fazla düşünmeden siz de yere atarsınız. Ortam temiz ise çöp kutusuna yönelirsiniz yere atmazsınız. Etrafınıza bir bakın, İstanbul 'un neredeyse merkezî bir lokasyonda bulunan ilçemizde çoğu sokaklar, mahalleler, parklar kirli ve çöp konteynırları pislik içinde.

Teoriye devam edersek gelinen nokta ; denetimsizlik, sahipsizlik ve bakımsızlık hissi uyandıran yerler hızla düzeltilip kontrol altına alınmadığı takdirde istenmeyen davranışlar, kısaca suç üretmektedir. İnsanlar kötü davranışlara çok çabuk alışıyor. Özellikle bu konu üzerine hassasiyetle duracağız. Sokaklarımızın, mahallelerimizin, caddelerimizin temiz olduğu bir Bayrampaşa için kolları sıvayacağız, takibinde olacağız. Bu hizmet için belediye bütçesinden ayrılan payında yeri yerinde uygulanması hususunda titizlikle çalışacağız."

BAYRAMPAŞA ÜNİVERSİTESİ VE TOPLANMA ALANLARI

Bayrampaşa"da komşuluk ilişkilerini geliştirmek için de projeleri olduğunu ifade eden İyi Parti Başkan A. Adayı Hülya Durmuş Teker; Bayrampaşa'nın demografik yapısının çok kültürlülüğü bünyesinde barındırmaktaolduğunu vurguladı. Teker; "Komşu ilişkileri kültürel ve sosyal etkinlilerin oluşabileceği sahalar maalesef yoktur. 2011 yılında cezaevi konusunda Sayın Atila Aydıner’den bölgenin bir kısmı Bayrampaşa Üniversitesi, bir kısmı da mesire alanlarının oluşturabileceği toplanma alanları olması konusunda söz almıştık. Ancak gelinen nokta malum" ifadesini kullandı. Teker görüşmemez sırasında özetle şunları söyledi:

KADINLARIMIZA AKTİF ÜRETİM VE ÇALIŞMA HAYATI

Kız Çocuklarımız; Şehy Edebali ‘’ İnsanları Yaşat Ki Devlet Yaşasın’’ İnsanlığın mimarı ,geleceğe yön veren hanımlar beyler Bayrampaşa nüfusunun %49 unu oluşturan hanımlarımızın oylarına talibiz.

GENÇLERİMİZ UYUŞTURUCU BATAĞINA SÜRÜKLENMEKTEDİR

Gençlerimizin bağımlılıkları Konusu Partimizin genel başkan yardımcısı, ekonomi işler başkanı sayın Prof. Dr. Bilge Yılmaz toplumdaki karamsarlığı ve çaresizliği kırarak özellikle gençlerimize umut verecek formüllere politikalara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Esas olan mevzu aş, işten evvela ruh sağlığıdır. Maalesef gençlerimiz uyuşturucu batağına sürüklenmektedir, gözümüzün önünde. Spor, egzersiz, sanatsal faaliyetler insan vücudunda

GENÇLERİMİZİN MOTİVASYON ARTIRACAĞIZ

Bu da ancak spor alanları, spora teşvik edilerek, yeteneklerine göre kendilerini ifade edebilecek sanatsal faaliyetlerde bulunarak, tiyatro sahneleyerek salgılanır…Ancak burada da yine görünen sorun şudur ki böyle yerleri açıp sonradan umursamamak değil, motivasyonu artırmak gençlerimizi teşvik etmek.

EN ÖNEMLİ SORUN KENTSEL DÖNÜŞÜM

İBB Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığının Veri Analiz Raporlarına Göre, Bayrampaşa 2.Derce de Riskli Deprem Bölgesi olduğıunu ifade eden Hülya Teker; kentsel dönüşümle ilgili düşüncelerini şu sözlerle açıkladı:

Kısaca değinmem gerekirse; Bayrampaşamızda yaklaşık analiz edilen toplam 20.952 tane konut var. Bunlardan 5.885 adet konut ağır hasarlı durumdadır. Yaklaşık 15.097 binanın ise, hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir. Geçmiş depremlerde yaşananlar, can kaybı ve yaralanma oranlarının kadın ve çocuklarda olduğu görülmüştür. Konut sayısının yakalık % 28 ini olası senaryo depreminde şimdiden toprağa gömdüler. Kalan orta ve hafif hasarlı binaların barındırma ihtiyacını gideremeyeceği bahisle toplam 23.064 adet barınma ihtiyacı olan hane sayısından bahsedilmekte veri raporlarında. Her hane 4 kişi yaşadığını varsayarsak 92.256 kişiden bahsediyoruz. Bunlar nereye sığınacak, nereye gidecek? Bu doğrultuda alınabilecek önlemler açısından ilçenin kentleşme karakterine bakıldığında, Bayrampaşa’nın yerleşim dokusu olarak yoğun nüfus nedeniyle sık yapılaşma şeklinde geliştiği ve yapıların büyük oranda 1-4 ve 5-8 kat aralığında yer aldığı görülmektedir. Varolan belediye hala neyi beklemektedir? Proje ortamın şartlarından kaynaklanarak fizibilitesi yapılarak oluşturulur, tepeden inme değil. Burada yaşayan her bir binasında tuğlasında, çimentosunda elleriyle emekleriyle inşa ettiği bina sahiplerinin görüşleri, talepleri alınmadan, ikna edilmeden tepeden inme beceriksiz ve rant amacı güden politikalarla değil. İsmetpaşa mahallesinin durumu ve ceza evininde hali ortadadır.

MİSYON VE HEDEF KİTLE; BELEDİYE BAŞKANLIĞINA TALİBİM

Hülya Teker aydınSes Medya'ya yaptığı konuşmadı şunları söyledi: Siyasi literatür yaklaşım ve siyasetin yol haritasına göre söylemek gereken Partimizin yetkili organlarınca, bir nefer olarak tarafıma tevdi edilecek her türlü göreve hazırım diyerek başlamam gerekse de; Ben Ekibim Ve Çevremle Mesleki Birikimim, Hayat Görüş Ve Tarzımla İlçemizi Daha Güzel Günlere Götürmek Üzere 2024 Yılı Yerel Seçimlerinde Bayrampaşa Belediye Başkanlığına Talibim…

Bir kadın olarak mahalle mahalle evlere, hanelere öğretmen olarak eğitim kurumlarına, öğretmelere, mali müşavir olarak esnaflara, kahve, kıraathane, cafehane, konferans salonlarına soru ve cevaplarına hitap edebilirim. Hedef kitlemiz bir hanım önderliğinde kurulan partimizin amacını yapacaklarını, gayretlerini…

‘’Güçlü Kadın Güçlü Bayrampaşa Güçlü Türkiye’’ sloganımızla başta % 49 nufusa sahip hanımlarımızın, gençlerimizin ve beylerin oylarına talibiz.

Bir zamanlar Afrika’dan ABD’ye köle olarak getirilen siyasilerden biri bir süre sonra Abd ‘Nin Başkanı Oldu. Obama ne dedi “ we can do” yani başarabiliriz, yapabiliriz… Daha ferah, yaşam alanlarının oluşturulabildiği, nefes alınabilen, sakinlerinin daha mutlu olduğu, kültürel farklılıkların en az indirildiği, birlik ve beraberlik içerisinde olan bir Bayrampaşalı olarak Biz Bayrampaşalıyız diyebilen her ilçe vatandaşı Evet obama we can do başarabiliriz derken bizde netice olarak Ziya Paşa’nın şu sözüyle cevap vermek isterim ki; ‘’ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Sahsın görünür rütbe-i aklı eserinde’’

Sn; Başkan Önemli Bilgilendirmelerde Bulundunuz, Özelliklerinizi ve Projelerinizi Aktardınız Haber Sitemiz Aracılığıyla Vermek İstediğiniz Son Sözünüzü Alabilirmiyiz…

TEMENNİ VE DİLEKLER NELER?

Bahse konu ettiğim hususlar dışında, gerçekleştirebileceğimiz bir çok projelerimizle; özellikle çirkin görünümlü kaldırımların ivedilikle düzeltileceği, yaş almış vatandaşlarımızın ulaşım araçlarındaki kolaylığı, ihtiyaç sahiplerine beslenme, en azından sabah erkenden işe gidenlere çorba çeşmesi, okullarda gezi ve kültürel, tarihi gezilere tahsis edilecek araçlar, belediyecilik hizmetleri içerisinde işyeri ruhsat çalışmalarında bu anlamda denetimin sadece zabıtalar nezdinde kalmayıp yetkili Serbest muhasebeci mali müşavir arkadaşlar ile yapılacak görüşmeler ile ruhsatsız işyerlerinin önüne geçilebileceğini, pazar yerlerindeki aksaklık ve eksikliğin giderilecek ortamın sağlanacabileceği, özelliklede ülkemizde daralan ekonomik dar boğaz içerisinde ilçemizde de tasarrufu ve ihtiyaç sahiplerine ulaşılabilen bir model "Paylaşım Ekonomisi"çerçevesinde uygulamalara ağırlık vermek üzere, tüm bu projelerimizle ve dahasıyla inandıklarımızı başarmak üzere, Bayrampaşamıza yenilikçi, gençlerimizle de her daim istişare içinde bulunabileceğimiz, değişime ve gelişime açık, hesap verilebilirliği yüksek, yaşam koşullarımızın optimum seviyede oluşabileceği alışılmışın aksine güzel bir Bayrampaşa için güzel düşüncelerimiz varolmaktadır.

HÜLYA DURMUŞ TEKER KİM?

Aslen Giresunlu olan ilkokul,orta ve liseyi Giresun'da okuduktan sonra üniversiteyi de okumak için İstanbul’a gelen Hülya Durmuş Teker, Bayrampaşa'ya yerleşiyor. 37 yıdırl Bayrampaşa'da olan Hülya Durmuş Teker uzun süre Vatan Mahallesinde sonra ise Kartaltepe Mahallesine yerleşiyor. Yaklaşık 24 yıldır Bayrampaşa’da aktif olarak iş hayatında olan Hülya Teker, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü mezunu.

1993-94 yıllarında şimdi Saray Bosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olan zamanın Bayrampaşa Ticaret Meslek Lisesinde 2 yıl ücretli öğretmenlik yapan Teker, 1997 yılında Öğretmen sıfatıyla devlet memuru oldu. 28 Şubat sürecinin yaşandığı o yıllarda başörtülü olması nedeniyle çeşitli cezalar ve baskılar neticesinde öğretmenlikten istifa ettirildi.

Hülya Teker bu dönemle ilgili yaşadıklarını şu ifadelerle anllattı:

"Diplomalarımızı yok sayan bu zihniyete karşı tabiki istedikleri evlerimize geri döndürülmemizdi. Pes etmedim ve aktif olarak iş hayatına devam ettim.

1998 yılında Yenidoğan mahallesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak bağımsız çalışmak suretiyle ofisimi açtım.

2013 yılında Sakarya Üniversitesinden aldığım eğitimle Bağımsız Denetçi olmaya hak kazandım.

2014 yılında yaklaşık 17 yıl aradan sonra tekrar sınıf öğretmeni olarak olarak atandım. Atamamızda İstanbul’un her ilçesinde tayin hakkı verilirken, Bayrampaşamızın, eğitime verdiği önem, Osmanlı kültürünün izlerini taşıyan veli profiline bakarak, veli-öğretmen dayanışması içerisinde daha verimli bir öğretmenlik yapacağımı düşünerek Altın tepsi Mahallesinde bulunan Şair Baki İlkokulunda göreve başladım….

2015 yılında Nişantaşı Üniversitesinde uluslara arası finansal raporlama konusunda Kurumlarda HATA –HİLE konulu yüksek lisansımı tamamladım. Öğretmenlik yaptığım 10 yıllık süre içerisinde de kurmuş olduğum şirketler, işletme defteri, serbest meslek erbabı olan mükelleflerimin talepleri üzerine de devrettiğim ofiste muhasebe danışmanlığı görevimi de sürdürdüm. Burada inşaa etmeye çalıştığım husus, benimle çalışanlara sunduğum bilinci güven etmem idi"

Öretmenliği sırasında verdiği eğitimle ilgili Ülkemizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk çocukları atalarını tanıdıkça ,daha büyük işler yapmak için kendisinde kuvvet bulacaktır" sözünü hatırlatan Hülya Teker, "Temel prensibi ile okulun 4 sene boyunca kızlı erkekli oluşturduğum her materyalini kendilerinin çalıp seslendirdiği mehteran takımıdır. Aldıkları disiplinle, görev bilinci ve düsturlarıyla talebelerimin başarılı haberleri duymak beni mutlu etmektedir. Bu ülkeye kazandırdığım en iyi hizmetlerden biri olacaktır" dedi.

2023 yılı Temmuz ayında10 yıl sonra öğretmenlikten emekli olarak devlet memurluğumu sonlandırıp, muhasebe hizmetlerine yeniden başlayan İyi Parti Bayrampaşa Belediye Başkan A. Adayı Teker, ailesiyle ilgili de bilgi verdi:

Eşim doğma büyüme Bayrampaşalı olup Sakarya Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünde Prof. Akademisyendir.

2 çocuğum var, kızım fizik bölümü mezunu olup, yüksek lisansını tamamlayıp B Sınıfı İş Güvenlik Uzmanı olarak çalışmaktadır.

Oğlum ODTÜ İnşaat Mühendisliği mezunu yüksek lisansını devletin bursuyla italya Milano ve Stokholm İşveç Kraliyet Teknoloji Enstitüsü’nde eğitimlerini alıp Boğaziçi Üniversitesinde Tamamlamış , Yıldız Teknik üniversitesinde doktora yapmaktadır. İş branşı zemin etüd ve iyileştirme olup, kurumsal bir firmada yüksek mühendis olarak çalıştı. Şimdi ise Rumeli Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisidir.