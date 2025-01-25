Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, yapımı büyük bir hızla devam eden Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı’nda incelemelerde bulundu. Projenin başarılı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Başkan Mutlu, “İstanbul Büyükşehir Belediyemiz (İBB) tarafından yürütülen projede her şey planlandığı gibi ilerliyor.

Toplam 5 istasyonlu tramvay hattını 2027’de halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz” dedi.



Yapımı geçen ağustos ayında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı törenle başlayan Eyüpsultan- Bayrampaşa Tramvay Hattı’nda çalışmalar hızla devam ediyor. 2027 yılında tamamlanması planlanan tramvay hattında incelemelerde bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Mutlu, “Her şey mimar ve mühendislerimizin planladığı gibi başarılı bir şekilde ilerliyor. 3.2 kilometre uzunluğa sahip, toplam 5 istasyondan oluşan tramvay hattını 2027’de halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz” dedi.



Hattın, Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı, Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı ve Haliç Tramvay Hattı ile entegre olacak şekilde hizmet vereceğini hatırlatan Başkan Mutlu, hat tamamlandığında Bayrampaşa- Eyüpsultan arasındaki yolculuk süresinin 7.45 dakikaya düşeceğini belirtti.