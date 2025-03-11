Ramazan İftar organizasyonları devam ediyor. Farklı kurumlarda görev yapan Vatandaşların, meslek mensuplarının, STK temsilci ve üyeleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşları temsilcilerini bir araya getiren iftar sofralarına yoğun katılımlar oluyor. Ramazan boyunca değişik kurum ve kuruluşlarla iftar sofrasına oturan Bayrampaşa Belediyesi, 10 Mart’ta da Ramazan ayının anlamlı bir iftar programına ev sahipliği yaptı.

Hasbahçe Nikah Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyona Bayrampaşa İlçe Protokolü, Bürokratlar, Muhtarlar, Siyasi partilerin temsilcileri, Bayrampaşalılar ve basın mensuplarının yoğun katılımı dikkat çekti.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen iftarda, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü Abidin Erik, Bayrampaşa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Oğuz Canbulat, bürokratlar, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları, belediye birim müdürleri, Bayrampaşalılar ve ilçenin önde gelen isimleri bir araya geldi. Başkan Mutlu, iftar programlarının sadece yemek organizasyonu olmadığını, farklı kesimleri bir araya getirerek birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurguladı.

Programın sonunda Başkan Mutlu, yürütülen sosyal projeler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında misafirlere bilgi verdi.

Bayrampaşa Belediyesi, Ramazan boyunca düzenleyeceği etkinliklerle ilçedeki birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmeye devam edecek.