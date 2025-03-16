Bayrampaşa'da bulunan bölgesel Sivil Toplum Kuruluşları bir araya gelerek ortak iftar sofrasında buluştu. Ardındanda düzenlenen eğlence progrmında dernekler yöresel sanatçılarıyla sahnede yer aldı ve katılımcılar gönüllerince eğlendi.

İftar Soğrasının Bereketi Bayrampaşa da kendini gesterdi. Arda Turan Spor Tesisleri ve Miss Cafe'de gerçekleştirilen iftar yemeğine Bayrampaşa Belediyesi ev sahipliği yaptı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı iftar sofrasında 19 Yöresel Sivill Toplam Kuruluşunun davetlileri biraraya geldi. Başka bir proğramından dolayı Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu proğrama katılamadı. Ancak Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Hasan Mutlu'yu temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları katıldı.

I M G 5340

Organizasyonun önemli isimlerinden Giresun Gönüllüleri Derneği ve Bayrampaşa Giresunlular Derneği Başkanı Tülay Tahmaz ve diğer dernek başkanları da katılımcılarla birebir temas kurarark gelişmeleri izledi. İftar yemeğinden sonra programa katılan Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftci'yi karşılayan dernek başkanları Kaymakam Çiftçi'ye katılımlarından dolayı teşekkür ettiler. 

Bayrampaşa Belediye'sinden dikkat çeken İftar programı... Bayrampaşa Belediye'sinden dikkat çeken İftar programı...

Bayrampasa Dernekler Bulusması13

Programda uzun süre kalarak yöresel sanatçıları izleyen Kaymakam Çiftçi, yanında oturan Tülay Tahmaz'la sohbet ederek bilgi aldı. Çiftçi yapılan organize ile ilgili dernek başkanları ile toplu fotoğraf çektirirken kendilerine teşükkür etti. Dernekler Buluşması organizesi adına Kaymakam Abdullah Çiftçi'ye katılım için teyyükkür Plaketi taktim edildi. Kaymakam Çiftçi'ye plaketini dernekler adına Tülay Tahmaz taktim etti.

Bayrampasa Dernekler Bulusması24

Yine Dernekler Buluşmasına katkılarından dolayı Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun plaketi ise kendisine ulaştırılmak üzeri Belediye Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğlu'na takdim edildi.

I M G 5333

Ekran Resmi 2025 03 17 07.15.34Bayrampasa Dernekler Bulusması21

Sanatçılarda yöresel müzikleriyle katılımcıları çcoşturdu...

Bayrampasa Dernekler Bulusması24

Bayrampaşa Yöresel Buluşma İftar Programına Belediye Başkan Yardımcısı Gündüz Kalkan
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Alican Çam
Kocatepe Mahalle Muhtarı Murat Aytekin
Vatan Mah Muhtarı Dilek Teksoy
Altıntepsi Mah Muhtarı Aycan Vatansever
Kartaltepe mahalle muhtarı Mustafa Onur
Terazidere mahalle muhtarı Gökhan Küçük
Vatan Mahalle  Muhtarı Dilek Teksoy
Altıntepsi Mahalle Muhtarı Aycan Vatansever
 Kartaltepe mahalle muhtarı Mustafa Onur
Terazidere mahalle muhtarı Gökhan Küçük
CHP Meclis Üyesi Arzu Doyran
CHP Meclis Üyesi Seda Türkoğlu ve daha çok sayıda siyasi ve STK temsilcileri de katıldı...

Ekran Resmi 2025 03 17 07.15.34

Bayrampasa Dernekler Bulusması13Bayrampasa Dernekler Bulusması12Bayrampasa Dernekler Bulusması11Bayrampasa Dernekler Bulusması10

Dernekler Buluşması organizesi adına Kaymakam Abdullah Çiftçi'ye katılım için teyyükkür Plaketi taktim edildi. Kaymakam Çiftçi'ye plaketini dernekler adına Tülay Tahmaz taktim etti.

Bayrampasa Dernekler Bulusması9Bayrampasa Dernekler Bulusması8Bayrampasa Dernekler Bulusması7Bayrampasa Dernekler Bulusması6Bayrampasa Dernekler Bulusması5Bayrampasa Dernekler Bulusması3Bayrampasa Dernekler Bulusması2Bayrampasa Dernekler Bulusması1

Editör: MURAT AYDIN