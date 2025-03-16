Bayrampaşa'da bulunan bölgesel Sivil Toplum Kuruluşları bir araya gelerek ortak iftar sofrasında buluştu. Ardındanda düzenlenen eğlence progrmında dernekler yöresel sanatçılarıyla sahnede yer aldı ve katılımcılar gönüllerince eğlendi.

İftar Soğrasının Bereketi Bayrampaşa da kendini gesterdi. Arda Turan Spor Tesisleri ve Miss Cafe'de gerçekleştirilen iftar yemeğine Bayrampaşa Belediyesi ev sahipliği yaptı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı iftar sofrasında 19 Yöresel Sivill Toplam Kuruluşunun davetlileri biraraya geldi. Başka bir proğramından dolayı Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu proğrama katılamadı. Ancak Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Hasan Mutlu'yu temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları katıldı.

Organizasyonun önemli isimlerinden Giresun Gönüllüleri Derneği ve Bayrampaşa Giresunlular Derneği Başkanı Tülay Tahmaz ve diğer dernek başkanları da katılımcılarla birebir temas kurarark gelişmeleri izledi. İftar yemeğinden sonra programa katılan Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftci'yi karşılayan dernek başkanları Kaymakam Çiftçi'ye katılımlarından dolayı teşekkür ettiler.

Programda uzun süre kalarak yöresel sanatçıları izleyen Kaymakam Çiftçi, yanında oturan Tülay Tahmaz'la sohbet ederek bilgi aldı. Çiftçi yapılan organize ile ilgili dernek başkanları ile toplu fotoğraf çektirirken kendilerine teşükkür etti. Dernekler Buluşması organizesi adına Kaymakam Abdullah Çiftçi'ye katılım için teyyükkür Plaketi taktim edildi. Kaymakam Çiftçi'ye plaketini dernekler adına Tülay Tahmaz taktim etti.

Yine Dernekler Buluşmasına katkılarından dolayı Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun plaketi ise kendisine ulaştırılmak üzeri Belediye Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğlu'na takdim edildi.

Sanatçılarda yöresel müzikleriyle katılımcıları çcoşturdu...

Bayrampaşa Yöresel Buluşma İftar Programına Belediye Başkan Yardımcısı Gündüz Kalkan

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Alican Çam

Kocatepe Mahalle Muhtarı Murat Aytekin

Vatan Mah Muhtarı Dilek Teksoy

Altıntepsi Mah Muhtarı Aycan Vatansever

Kartaltepe mahalle muhtarı Mustafa Onur

Terazidere mahalle muhtarı Gökhan Küçük

Vatan Mahalle Muhtarı Dilek Teksoy

Altıntepsi Mahalle Muhtarı Aycan Vatansever

Kartaltepe mahalle muhtarı Mustafa Onur

Terazidere mahalle muhtarı Gökhan Küçük

CHP Meclis Üyesi Arzu Doyran

CHP Meclis Üyesi Seda Türkoğlu ve daha çok sayıda siyasi ve STK temsilcileri de katıldı...

Dernekler Buluşması organizesi adına Kaymakam Abdullah Çiftçi'ye katılım için teyyükkür Plaketi taktim edildi. Kaymakam Çiftçi'ye plaketini dernekler adına Tülay Tahmaz taktim etti.