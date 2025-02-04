Olumsuz hava koşullarına karşı tüm hazırlıklarını tamamlayan Bayrampaşa Belediyesi, olası bir kar yağışında sahaya inmek için tam donanımlı araçları ve ekipleri ile hazır bekliyor.

Bayrampaşa Belediyesi yüzlerce personel, 15 kamyon, 5 iş makinesi, 5 karküreme aracı, 5 kamyonet, 2 solüsyon ve bir sepetli araç ile olası karyağışına karşı hazır bekliyor. 7/24 aralıksız çalışabilecek şekilde hazırlanan ekipler, olası bir kar yağışında anında sahaya inerek çalışmalarabaşlayabilecekler.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 9adet kar küreme aracı da Bayrampaşa’nın ana arterlerinde ring atarakyolları açık tutacak.



“TÜM ÖNLEMLERİ ALDIK”

Kışa hazırlık çalışmalarını yerinde denetleyerek ekiplerden bilgi alanBayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Baş, “Belediye BaşkanımızSayın Hasan Mutlu’nun talimatları doğrultusunda olumsuz hava koşullarınakarşı araçlarımız ve ekiplerimiz ile biz hazırız. Halkımızın kardan,yağmurdan, çamurdan olumsuz etkilenmemesi için gerekli tüm önlemlerialdık” dedi.