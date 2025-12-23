Ticaret Bakanlığı, 2026 yılında Tüketici Hakem Heyetleri başvurularında geçerli parasal sınırları ve 6502 sayılı Kanun kapsamındaki idari para cezalarını yeniden değerleme oranına göre artırdı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 2026 yılı için uygulanacak parasal sınırlar ve idari para cezalarına ilişkin tebliğleri bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.

Buna göre, 2026 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda, uyuşmazlığın değeri 186 bin TL'nin altında ise İl veya İlçe Hakem Heyetleri yetkili olacak.

Başvurular, tüketicinin yerleşim yeri veya işlemin yapıldığı yerdeki Hakem Heyetine yapılabilecek; ilgili ilçede heyet kurulmamışsa, başvurular kaymakamlığa yapılacak ve Tüketici Bilgi Sistemi üzerinden yetkili Hakem Heyetine iletilecek. Tebliğ, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Ayrıca, 6502 sayılı Kanunun 77. maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları da 2026 için yüzde 25,49 oranında artırıldı. Bu kapsamda, tüketici haklarına aykırı davranışlarda bulunan kişi ve kuruluşlara kesilecek cezaların miktarları yeniden belirlendi.