Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda kentte yürütülen altyapı yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Vali Bozkurt, köy yollarının daha hızlı ve kaliteli şekilde asfaltlanabilmesi için Ağrı İl Özel İdaresi bünyesinde kullanılmak üzere yeni bir asfalt plentinin kurulacağını açıkladı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı'da kırsal altyapının güçlendirilmesinin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, kurulacak asfalt plentinin özellikle köy yollarında yapılacak asfalt çalışmalarına büyük katkı sağlayacağını belirtti. Bu yatırımla birlikte İl Özel İdaresi'nin asfalt üretimini kendi imkânlarıyla gerçekleştireceğini ifade eden Vali Bozkurt, köy yollarında daha planlı ve sürdürülebilir bir yol ağı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Ağrı'nın geniş bir kırsal yerleşim ağına sahip olduğunu hatırlatan Vali Bozkurt, il genelinde yüzlerce köy ve mezraya ulaşımın sağlandığını belirterek, yol çalışmalarının bu nedenle büyük önem taşıdığını dile getirdi. İl genelinde köy yollarının standardının yükseltilmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade eden Bozkurt, asfalt plentinin devreye girmesiyle birlikte kırsalda asfalt çalışmalarının daha da hız kazanacağını kaydetti.

Toplantıda konuşan Vali Bozkurt, 'Köy yollarımızın kalitesini artırmak ve ulaşımı daha güvenli hale getirmek için İl Özel İdaresi bünyesinde asfalt plenti kuruyoruz. Bu yatırım sayesinde köy yollarımızda asfalt çalışmalarını daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştireceğiz' dedi.

Kurulacak asfalt plentinin hizmete girmesiyle birlikte köy yollarında yapılacak asfalt çalışmalarının hem maliyet, hem de zaman açısından daha verimli olacağı kaydedildi.