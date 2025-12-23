Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aktopraklık Arkeoloji Söyleşileri'ne konuk olan Doç. Dr. Ahmet Uhri, Antik Çağ'da beslenme kültürü ve şekerin tarihsel gelişimini tarih ve arkeoloji meraklılarıyla paylaştı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı'na bağlı Aktopraklık Höyük Arkeopark ve Açık Hava Müzesi, her ay alanında uzman akademisyenleri Bursalılarla buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen Aktopraklık Arkeoloji Söyleşileri'nin 4. buluşmasında, Doç. Dr. Ahmet Uhri'nin katılımıyla Antik Çağ'da beslenme kültürü ve şekerin tarihsel yolculuğu ele alındı. Uhri, şekerin yaklaşık 10.000 yıl öncesinden günümüze uzanan gelişimini ve üretim süreçlerini kültürel bağlamı çerçevesinde değerlendirerek katılımcılarla paylaştı.

Uhri, insanın dünyada şeker ya da şekerli tadı ilk duyumsadığı maddelerin meyveler ve balın yanı sıra şekerkamışı olduğunu dile getirdi. Şekerin ilk olarak 5000 ya da 8000 bin yıl önce Güney Asya ve Okyanusya çevresinde şekerkamışından elde edildiğini aktaran Uhri, Hindistan üzerinden önce Ortadoğu'ya daha sonra da Haçlı seferleri aracılığıyla Avrupa'ya ulaştığını söyledi. Katılımcılar, söyleşinin ardından rehber eşliğinde Aktopraklık Höyük Arkeopark'ı gezerek alan hakkında detaylı bilgi aldı.