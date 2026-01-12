İstanbul'da, Tuğba Yurt'un seslendirdiği 'Zamansız Sezen Aksu Şarkıları' konser serisinin finali gerçekleşiyor. Senfonik düzenlemeleri Deniz Güngören'in imzasının taşıdığı proje, TOÇEV ve HAÇİKO iş birliğiyle sosyal fayda sağlamayı hedefliyor.
İSTANBUL (İGFA) - Zamansız Sezen Aksu Şarkıları üçlemesinin final konseri, Tuğba Yurt'un güçlü yorumuyla müzikseverlerle buluşuyor.
48 kişilik senfoni orkestrasını 2024 Grammy adayı Esin Aydıngöz yönetirken, Sezen Aksu'nun efsane şarkılarının senfonik düzenlemeleri Deniz Güngören imzası taşıyor.
Proje, TOÇEV ve HAÇİKO iş birlikleriyle sosyal fayda sağlamayı da hedefliyor.
Klasikle popu birleştiren proje, Nurcan Karaca imzalı.
Karaca, 'Hande Bizi Sezen'e Götür! Senfonik Vol.1' projesinin izinsiz şekilde bilete açıldığını belirterek, fikir ve emek hırsızlığına karşı dava açıldığını ve yargı sürecinin başlatıldığını duyurdu.
https://youtu.be/gO13KkudaCI