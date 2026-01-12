Bunlar da ilginizi çekebilir

Belediyeler Cumhurbaşkanı Erdoğan onay vermeden bunları yapamayacak

Kurtuluş Kuş'tan 'Mest of ArabesQ': Türkiye'de bir ilk!

Karaca, 'Hande Bizi Sezen'e Götür! Senfonik Vol.1' projesinin izinsiz şekilde bilete açıldığını belirterek, fikir ve emek hırsızlığına karşı dava açıldığını ve yargı sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Proje, TOÇEV ve HAÇİKO iş birlikleriyle sosyal fayda sağlamayı da hedefliyor.

İstanbul'da, Tuğba Yurt'un seslendirdiği 'Zamansız Sezen Aksu Şarkıları' konser serisinin finali gerçekleşiyor. Senfonik düzenlemeleri Deniz Güngören'in imzasının taşıdığı proje, TOÇEV ve HAÇİKO iş birliğiyle sosyal fayda sağlamayı hedefliyor.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.