Ziynet Sali, Londra konserinde 'Kıbrıs Güzeli' şarkısını ilk kez seslendirirken, şarkı dijital platformlarda en çok dinlenenler arasında yer aldı.

İSTANBUL (İGFA) - Ziynet Sali, Londra konserinde dinleyicilerine büyük bir sürpriz yaparak ilk kez seslendirdiği 'Kıbrıs Güzeli' adlı şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. Konserde yoğun ilgi gören şarkı, kısa sürede sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi.

Kendisi için özel olarak yazılan 'Kıbrıs Güzeli', Türkçe ve İngilizce sözleriyle dikkat çekerken, şarkının söz ve bestesine imza atan Tamer de vokaliyle Ziynet Sali'ye eşlik ediyor.

Ziynet Sali & Tamer 'Kıbrıs Güzeli' şarkısı çıktığı an itibariyle tüm dijital platformların listelerinde ilk sırada yer aldı.