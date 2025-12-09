10.Wushu Kung Fu Dünya Şampiyonası'nda 9.08 puanla tarihi bir başarı elde eden milli sporcuların Taolu gösterisine katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Sporcularımızın uluslararası arenada elde ettiği bu tarihi başarıyla büyük gurur duyuyorum' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Çin'in Emeishan kentinde düzenlenen 10. Wushu Kung Fu Dünya Şampiyonası'nda 9.08 puanla tarihi bir başarı elde eden milli sporcuların Taolu (Modern ve geleneksel yarışma stilleri) gösterisi programına katıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle KTÜ Hasan Polat Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, Federasyon İl Temsilcisi Mustafa Meral ve çok sayıda öğrenci yer aldı. Milli sporcuların Taolu performansı büyük beğeni topladı.

TRABZON EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIR

Gösteri sonunda konuşan Başkan Genç, 'Spor şehri Trabzon'da böyle bir gösteriye ev sahipliği yapmaktan ve özellikle Trabzonlu sporcularımızın uluslararası arenada elde ettiği bu tarihi başarıyla büyük gurur duyuyorum. Hem sporcularımıza hem de onları yetiştiren ailelerine, antrenörlerine ve federasyonumuza teşekkür ediyorum. Trabzon gerçek bir spor şehri. Birçoğunun ilk kez izlediği bu bireysel ve takım gösterilerinin her biri ayrı ayrı madalya getirdi. Trabzon, olimpik altyapıya sahip bir şehir olarak Wushu Kung Fu dalında da hem dünya hem Avrupa şampiyonalarına ev sahipliği yapmaya hazırdır' ifadelerini kullandı.